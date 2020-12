Mery Turiel deslumbra en Instagram con el traje de Lefties más cómodo y deseado de esta Nochevieja 2020

Esta Nochevieja 2020 no será como las demás, Mery Turiel deslumbra en Instagram con el traje de Lefties más cómodo y deseado. Este dos piezas con aspecto de pijama de lujo ha sido un éxito de ventas sin precedentes. Agotado desde hace días en la web de la marca low cost de Inditex, se espera que en breve lo repongan o aumenten el stock en algunas tiendas. Nadie quiere quedarse con el traje de Lefties más viral de las redes sociales. Mery Turiel ha sido la primera en lucirlo orgullosa, pero puede que esta Nochevieja llegue a muchas más casas.

Lefties tiene el traje más cómodo y deseado de Nochevieja

Mery Turiel es una de las influencers más aplaudidas en las redes sociales. Estos días está triunfando con sus looks de Nochevieja. Este año no buscaremos las lentejuelas y los vestidos imposibles, sino que tendremos que conformarnos con el chándal o este tipo de traje que luce. Parece un pijama por su comodidad, pero es un precioso traje que podemos usar junto o separado en nuestro día a día. Una de las mejores opciones para Nochevieja que nos ofrece Lefties es este traje satinado que ha conquistado a Mery Turiel.

El precio de este traje de Lefties es una garantía de éxito. Por 25,99 euros el blazer de este traje nos servirá para esta Nochevieja y para una reunión en la oficina. Tiene un tejido suave, Mery la lleva con nada, pero podemos añadirle un top negro o un jersey de cuello alto si vamos a ventilar el salón de nuestra casa. El frío será una realidad si realizamos una cena con amigos o personas de fuera de nuestra burbuja de convivencia.

Los detalles tipo joya son un plus de este traje. Los botones de este traje son pequeñas joyas que te dan un aire mucho más lujoso. Lo podemos llevar abrochado con lo cual se verán un poco más los botone so abierto, para que se vean un poco menos, pero el diseño será igualmente lo que marque la diferencia. Estiliza mucho abrochado, aunque podemos llevarlo un poco más suelto, no aprieta de ningún lado al tratarse de un tejido suave.

El toque satinado aporta elegancia. Este tipo de tejido dan un aspecto muy lujoso, pero son los que invitan a la confusión con el pijama. La realidad es que se trata de un traje con aspecto de pijama perfecto para la Nochevieja del 2020. Tiene una textura que permite total libertad de movimientos. Podemos disfrutar de cada baile o incluso dar las campanadas en streaming desde el salón, el traje de Lefties es perfecto en todos los sentidos.

Los pantalones son la otra parte de este traje, una prenda que podemos comprar por separado y lucirla con un simple jersey o top negro. El precio de estos pantalones de unos 17 euros. Un aliciente para no dejarlos en la cesta de la compra si los encontramos en alguna tienda o los reponen en la web. Tienen el mismo acabado que la blazer, con una sorpresa al final.

Son unos pantalones de vestir muy elegantes. Estos pantalones nos servirán para cualquier acto oficial de este 2021, bodas, bautizos y comuniones que han quedado aplazadas por la pandemia. Podemos llegar vestidas para triunfar con estos pantalones que quedan un poco anchos de arriba y tienen una forma acampanada.

La parte de debajo de estos pantalones permite lucir zapatos, botas o sandalias. Esta maravilla con un toque que queda abierto por un lado que sirve para dejar salir la sandalia de estrella de Hollywood. Esa pieza que tenemos guardada para ocasiones especiales es perfecta para lucirse con estos pantalones.

Lefties ha creado esta prenda pensando en un traje que ayudará a brillar a cualquiera. Es perfecto para darse un capricho y para hacernos con un dos piezas de lo más útil. Por poco más de 50 euros tendremos un fondo de armario que hará de este 2021 una oportunidad ideal para lucirlo. En la cena de Nochevieja y en cualquier acto en el que queramos aparecer con un traje digno de las estrellas, este traje de Lefties no puede fallar.

Si todavía no tienes traje o look para Nochevieja, busca esta prenda o espera a que la repongan, es una de las mejores opciones para disfrutar de estas fiestas o de cualquier otro acto oficial o salida. Mery Turiel no ha dudado en apostar por este dos piezas que hace que brille por sí sola. Los comentarios buscando este traje en las redes sociales no se han hecho esperar. Lefties se convierte en una de las tiendas más buscadas antes de las rebajas, en unos días encontraremos prendas como ésta a mejor precio aún. Mientras no llegue este momento, podemos ir abriendo boca con este traje entero o por partes es siempre un éxito.