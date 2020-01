Miguel Ángel Nicolás asegura que sus palabras sobre la traición de los amigos no iban por Alba Carrillo

Alba Carrillo tuvo una visita muy especial durante la final de ‘GH VIP 7’. Miguel Ángel Nicolás acudió para darle fuerza como un gran amigo y no como compañero de programa. Colaborador y modelo compartían un emotivo momento que reflejaba la gran relación que les unía más allá de ‘Ya es mediodía’. Una relación que no parecía que pudiera enfriarse, hasta ahora.

Miguel Ángel Nicolás en ‘El programa de Ana Rosa’ / Foto: Telecinco.es

Miguel Ángel Nicolás dijo una frase durante ‘Ya es mediodía’ que bien parecía ser una pullita para Alba Carrillo. La modelo dio una entrevista para la revista Lecturas en la que arremetía contra varios de sus compañeros de programa. Sobre su gran amigo Miguel Ángel Nicolás dijo: «Lo que más me dolió fue que Sonsoles y Miguel Ángel consistieran que Frigenti dijera que estaba en el programa por mi ex y no sacaran la cara por mí«. Al día siguiente de estas declaraciones, Miguel Ángel Nicolás dijo en ‘Ya es mediodía’: «Que te traicione un amigo es una cosa muy triste…».

En ‘El programa de Ana Rosa’, Miguel Ángel Nicolás ha querido explicar que estas palabras no eran para Alba Carrillo: «Hay que aclarar que lo que dije fue hablando del Maestro Joao, de Gianmarco y de Adara. Lo que pasa es que se ha sacado de contexto, no sé por qué». El colaborador también ha dejado claro que él solo hablará el tema con la modelo: «Lo que yo tengo que decir sobre este tema lo hablaré primero con ella en privado. Después si considero lo comentaré o no lo comentaré». También ha querido recordar las palabras de cariño que le dedicó Alba Carrillo cuando subió a visitarla en ‘GH VIP 7’: «Yo me quedo con la frase que ella dijo cuando yo subí a la casa cuando ella más lo necesitaba que es ‘este hombre me ha cambiado la vida'», señal de la gran relación que tenían.

Miguel Ángel Nicolás hablando en ‘El programa de Ana Rosa’ / Foto: Telecinco.es

Los colaboradores de ‘El programa de Ana Rosa’ le han preguntando a Miguel Ángel Nicolás si ha entendido esta reacción de Alba Carrillo. El colaborador ha querido ser correcto y no tomar mucho partido: «Cada uno tiene su forma de proceder«. Miguel Ángel Nicolás también ha justificado las palabras de la modelo en la revista: «Cuando das una entrevista yo supongo que tendrás que dar titulares «. Miguel Frigenti comentó en ‘Ya es mediodía’ que él pensaba que Alba Carrillo actuaba así por culpa de su madre, Lucía Pariente. Joaquín Prat ha querido saber si Miguel Ángel Nicolás compartía esta opinión: «Supongo que todos nos influenciamos por lo que nos rodean». El resto de colaboradores del programa no creen que esto sea únicamente por Lucía Pariente.

Los otros dardos de Alba Carrillo

No obstante, Miguel Ángel Nicolás y Sonsoles Ónega no son los únicos que han salido perjudicados de la exclusiva de Alba Carrillo. La modelo tenía muchas cosas que decir y ha repartido dardos para más personas. Otras de las más señaladas durante la entrevista fue María Patiño. Alba Carrillo dijo sobre la presentadora: «Ella se traba más que una pistola feria. Leer de una pantalla y ponerte unas plataformas no te hacen presentadora«. Un comentario al que María Patiño respondió en redes sociales con un tuit: «Ser independiente, no vivir de tus relaciones, ni de tu familia… Tiene un precio… Ser libre… Buenos días». Un mensaje al que Miguel Frigenti reaccionó en redes sociales con unos emoticonos de aplausos.