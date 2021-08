Miguel Ángel Silvestre confiesa su soltería con la mujer de su vida

Miguel Ángel Silvestre es uno de los rostros más activos en redes sociales del panorama patrio. El actor no duda en compartir con sus seguidores los detalles de su día a día, incluida su relación virtual con La vecina rubia. Sin embargo, en su última publicación, el intérprete ha confesado su soltería. Lo ha hecho acompañado de la que, hasta la fecha, es la mujer de su vida, su madre.

El protagonista de la que fuera una de las series más míticas de la pequeña pantalla, ‘Sin tetas no hay paraíso’, ha aprovechado para almorzar con su progenitora y disfrutar de un delicioso arroz junto a ella. En un post en su cuenta de Instagram, Silvestre ha compartido una fotografía con su madre junto a la que ha escrito: “nos vamos a contar las aventuras del verano. Los dos estamos solteros y hay muuuucho que contar! My best date/mi mejor cita. Mamá”, ha comentado. Aunque no se sabe dónde está tomada la imagen, todo apunta a que ha sido en Castellón de la Plana.

Un post que deja entrever que el actor ha dado por finalizadas -al menos de momento- sus vacaciones de verano y que su vuelta al trabajo podría ser inminente. Además de la publicación, el intérprete también ha querido compartir algunos vídeos de la jornada con su madre a través de los stories de su perfil, en los que vuelve a demostrar la excelente relación que mantiene con ella. De hecho, siempre que sus compromisos profesionales se lo permiten, intenta pasar tiempo con ella. De la misma manera, también está muy unido a su hermana.

El protagonista de ‘Sky Rojo’ ha disfrutado de unas vacaciones muy intensas entre Ibiza y Formentera y no ha dudado en dar cuenta de las mismas a sus seguidores con distintas publicaciones. Vídeos e imágenes en las que ha demostrado, además de su excelente forma física, sus habilidades como bailarín. No obstante, parece que el castellonense ha estado solo en estos días de descanso o, al menos, no ha hecho partícipes a sus seguidores de su compañía.

El actor ha aprovechado estos días para recargar las pilas antes de volver al trabajo. Después del estreno de la nueva temporada de ‘Sky Rojo’, Silvestre es uno de los nuevos rostros de la última entrega de ‘La casa de papel’. Además de esto, el intérprete tiene pendiente el rodaje de la serie ‘Los enviados’, una ficción dirigida por el oscarizado guionista y realizador argentino Juan José Campanella. En ella, interpreta as un sacerdote de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, que viaja a México para investigar un caso de curación milagrosa y una desaparición. Pero, mientras todo esto llega, aprovecha para apurar el verano en compañía de la mujer de su vida.