Miguel Ángel Silvestre le manda un recado a ‘La Vecina Rubia’: «me muero de ganas por conocerla»

Tras una larga temporada fuera de casa, Miguel Ángel Silvestre vuelve a estar en España. Tan simpático y divertido como de costumbre, el actor ha reaparecido este miércoles en la presentación de una nueva hamburguesería en la que se ha rodeado de otros rostros conocidos. «He estado 4 meses en México, me lo he pasado muy bien, pero España es muy especial. Echaba de menos a la familia, el hecho de estar aquí… Cuanto más he viajado más afortunado me siento de haber nacido en este país. Me siento muy orgulloso de muchas cosas de este país».

De momento, podrá disfrutar de sus raíces pues asegura que estará al menos un año en España, pues tiene previsto el rodaje de la tercera temporada de Sky Rojo y de la segunda de la serie 30 monedas, además de otro proyecto del que no quiere dar detalles. Miguel Ángel no para de trabajar, pero eso no significa que no tenga tiempo para el amor, un tema que asegura es importante pero en el que todavía no ha tenido ‘suerte’, pues sigue soltero.

De hecho, recientemente una lista le situaba entre los 9 solteros de oro. «¡No sé qué decir! ¡A ver si me presentáis a alguien»», ha dicho divertido sobre este tema y es que, si bien se le ha relacionado con La vecina rubia, no ha tardado en asegurar que entre ambos no hay nada de nada. De hecho, no se conocen en persona. «¿Te puedes creer que no conozco a La vecina rubia todavía? Es una incógnita para todos. Ella hace algo muy bien que es permanecer en el anonimato y cuando ella quiera, yo me muero de ganas por conocerla», ha asegurado, lanzándole el guante a la influencer, de la que solo tiene buenas palabras.

«Yo le pregunté una vez a Jon Kortajarena y no me quiso decir nada, fíjate qué caballero, qué detallazo. Ella creo que lo está haciendo muy bien porque es muy buena inspiración para las nuevas generaciones que hay algo de su voz que está por encima de todo, no le puedes poner cara pero su voz su palabra y lo que escribe está por encima y común por toda España. Me meo con sus posts».

Y aunque ahora esté soltero, algo que no le preocupa nada, Miguel Ángel ha asegurado que de todas sus exparejas ha sacado algo positivo aunque las relaciones no salieran adelante. «Somos todos un ratito del uno, del otro. No sabía que Blanca había dicho nada, pero me han preguntado lo increíble de que me llevara bien con mis exnovias y hay dos cosas, que es mejor ser feliz a tener razón, y los aprendizajes que nos dejan (los ex) y que muchas veces digo, ¡eso no es mío, es de Belén! ¡O es de Blanca! Es la huella que han dejado», ha comentado a raíz de las últimas declaraciones de Blanca Suárez, que no dudó en asegurar que era «maravilloso».