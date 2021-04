Miguel Bosé: «estuve 20 años enganchado a todo tipo de sustancias»

Miguel Bosé le ofreció a Évole una de sus entrevistas más sinceras. No se cortó en nada y habló más claro que nunca.

Si bien al principio le espetó al periodista que se quitase la mascarilla porque no hablaba con gente que la llevase, poco a poco se fue relajando y hablando claramente de todo tipo de temas.

«He tenido años salvajes, sexo a lo bestia, tabaco, sustancias, hampa… Eran casi dos gramos a diario, más fumar marihuana, éxtasis… Todo lo dejé al mismo día, subiendo las escaleras de un escenario para un ensayo. Un día corté y jamás he tenido necesidad de volver» indicaba.

«Tras 20 años enganchado, dejó de ser diversión y fiesta, como al principio. Se trasladó a la dependencia… Cuando ya es a diario empieza a perder la gracia y empieza a ser un problema serio» añadía.

Fue tras un desamor cuando comenzó a consumir, «Esa noche me tomé mi primera copa, me metí mi primera raya que me duró y salió baratísimo». «A partir de ahí solo conocí la luna, la noche y la parte oscura de Bosé y de Miguel. Las drogas son unos estados que utilizados bien dan mucho conocimiento y te dan puntualmente unas visiones de cosas que son interesantes, revolucionarias incluso. Pero cuando pasan a ser un consumo habitual, pierden ese sentido. Me desperté un buen día y dije, ‘se acabó’».

De su madre indicaba que «Nunca pensé que la iba a perder. Era el principio de los protocolos absurdos de la OMS por la pandemia. Mi madre no tenía coronavirus ni se murió de covid. Eso tiene que parar ya. Murió de otra historia que no quiero hablar aquí porque sería interminable y sería peligroso para las personas que cuidaron de ella. A mi madre se la sedó. Sabemos que está en un lugar fantástico lejos de esta farsa, de estos asesinos, criminales. Si estuviera viva estaría involucrada y estaría plantándole cara a esta farsa». Así las cosas, Bosé volvió a triunfar para mal o para bien. ¿Qué piensas tú sobre sus declaraciones?

