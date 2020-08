Miguel Bosé explica porqué anima a no usar mascarilla tras haber sido pillado con ella puesta

Miguel Bosé se convirtió en uno de los rostros del movimiento ahora conocido como ‘La Resistencia’ que se opone a las medidas sanitarias interpuestas por el Gobierno de España a los ciudadanos para prevenir más contagios en plena pandemia del coronavirus. El cantante lleva haciendo apología de ello desde comienzos del mes de junio y ahora en agosto animó a sus seguidores a acudir a la manifestación en contra del uso de la mascarilla que tuvo lugar el día 16 en Madrid.

Sorprendentemente, Bosé no apareció por allí y horas más tarde salían a la luz unas imágenes suyas haciendo la compra en un supermercado haciendo uno de la mascarilla. Finalmente, el cantante, tras haber sido protagonista de innumerables titulares, ha decidido hablar sobre todo lo que engloba el Coronavirus a través de sus redes sociales para dejar clara cuál es su postura. Y el pasado viernes 21 de agosto hizo lo propio con la mascarilla.

«He apoyado y apoyo a movimientos que cuestionan el uso o la eficacia de la mascarilla«, reconocía el cantante al comienzo de su discurso. No obstante, asegura que entiende que cierta parte de la población tenga que hacer uso de ella para prevenir riesgos reales -ya que él mismo reconoció que «el bicho existe»-: «¿Quién creo que tiene que llevar la mascarilla? Los enfermos, los sanitarios y los ancianos para prevenir, para que no se nos vayan«, confiesa.

«A veces sí que me la pongo»

Entonces, ¿por qué hace él uso de la mascarilla? Bosé tiene una explicación no solo al porqué la usa sino también para el porqué no la usa. «A veces sí que me la pongo, cuando veo que voy a entrar en lugares en los que igual les puede molestar que yo no la lleve«, justificando así las sus imágenes con ella puesta en un supermercado. «Pero para que lo sepáis, yo tengo excepción que me permite no llevarla porque tengo asma. Entonces la mascarilla me crea problemas respiratorios«, asegura haciendo alusión a la voz ronca que tiene ahora mismo.

Pero más allá de estas excepciones, el cantante asegura que el uso de la mascarilla no tiene ningún tipo de sentido: «Pero la población sana no tiene que llevar mascarilla y debería de estar en la calle, trabajando, produciendo, ganando su dinero para poder subsistir, pagar sus impuestos y hacer vida normal«, denuncia. «Tienen salud y salud es respirar, hay que respirar».

El cantante también asegura que a la Covid-19 se le ha dado una importancia desmesurada en comparación a otras enfermedades a las que la sociedad lleva haciendo frente desde hace muchos años: «¿Dónde estaba la histeria hace un año? ¿Hace dos años? Cuando hubo contagios masivos de gripe con muchos más muertos. ¿Dónde estaba? ¿Se paró la economía? ¿Se nos prohibía salir a vivir, a respirar, a trabajar? Que es dignidad», alentando todavía más la idea que lleva defendiendo desde el principio: el Coronavirus es un plan más de los Gobiernos para asustar a la población y luego poder controlarla mediante una vacuna que portará microchips, tal y como adelantó hace muchos años Bill Gates.

Por eso Bosé de nuevo se vuelve a reafirmar en lo que había dicho días atrás y anima de nuevo a todos aquellos que estén de acuerdo con él que no sigan utilizando la mascarilla de la forma que lo exigen ahora mismo los gobiernos autonómicos y el Ministerio de Sanidad. «La mascarilla obligatoria, generalizada y sin excusas : yo digo NO«.