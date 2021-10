Miguel Frigenti se defiende intentando justificar lo injustificable

Miguel Frigenti difícilmente se podrá recuperar de la exposición pública de su verdadera personalidad. Se defendió ayer atacando tras ser expulsado.

Miguel Frigenti difícilmente se podrá recuperar de la exposición pública de su verdadera personalidad. Se defendió ayer atacando tras ser expulsado. No solo nos referimos a su asquerosa gordofobia o a los ataques contra Desi, transexual, y otras concursantes, sino a que su forma de ser incluso ha provocado la expulsión de Sofía Cristo que, por cierto, ha pedido disculpas por su inaceptable reacción.

Lo malo de este tipo de personas es que acaban de echarle de un concurso y sigue pensando que la gente le quiere. Alba Carrillo le esperaba con ganas para recordarle que no le quería nadie y que Miguel Ángel Nicolás le recordase que no puede ir de divo.

Él le acusaba de haber vendido a sus parejas y de sinvergüenza. De lo que le sucedió con Lorena Edo comentaba que «tenía 23 años, lo comenté vía Twitter, cuando Lorena sale de esa casa ve que la he criticado y los dos nos faltamos el respeto. Es verdad que yo la insulto, ella a mí también, no me voy a defender de algo indefendible, puse barbaridades, tenía 24 años».

De lo que ha hecho en la casa, malmeter e insultar a todo el mundo, no dijo nada. Frigenti debería desaparecer de la televisión ya que no tiene ningún tipo de autoridad moral para hacer lo que hace. Que se le haya retirado la manta que le cobijaba es bastante positivo para los que le consideraban un tipo con mucha proyección en su profesión. Esperamos tus comentarios al respecto.

Curiosidades Televisión #miguel frigenti