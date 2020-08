Miguel Herrán deja muy poco a la imaginación en su última foto desnudo

Miguel Herrán se ha convertido en objeto de deseo en todo el mundo gracias al éxito de ‘La casa de papel‘, serie en la interpreta a Aníbal Cortés, alias ‘Río’. Gracias a ello (y a su ya gran carrera como actor en España) el joven atesora en su cuenta de Instagram más de 13,5 millones de seguidores los cuales se han llevado una grata sorpresa al entrar en la aplicación.

«A veces hay que tomar la decisión consciente de no estar estar cuerdo«, escribía en su último post de su perfil. Y aunque haya que estarle igualmente agradecidos por el consejo filosófico que se ha marcado el intérprete, todo ha quedado relegado a un segundo plano a ver la foto: un selfie en el espejo de un cuarto de baño en el que se le ve a él sin camiseta, posando de lado, marcado brazo y con los pantalones ligeramente bajados mostrando más de lo que se ve normalmente.

El selfie de Miguel Herrán que ha dejado a muchos sin palabras | Foto: Instagram

Las reacciones no se hicieron esperar y sus seguidores han corrido a hacerle saber que les ha gustado la publicación, al menos para 2,7 millones de usuarios. Por supuesto muchos no se han resistido a comentar algo al respecto, entre ellos compañeros de gremio como Brays Efe quien en clave de humor se preguntaba: «¿Por qué no soy el psicólogo de ‘Élite’?«, serie en la que también participó el joven. Otros han querido hacerle saber que no se quedaron solo embobados con la foto y que prestaron también atención que puso junto a ella: «A favor de todo, de la foto y del texto«, comentaba Pelayo Díaz.

El pasado oscuro de Miguel Herrán

Posiblemente este posado tuviese mucho que ver con el texto que compartió a finales del mes de julio junto a otra fotografía en la que salía luciendo torso: «Creo que por primera vez en mi vida me he mirado al espejo y me he aceptado. Creo que por primera vez tampoco me importa si esta foto no os gusta. Esta foto es para mí, para no olvidarme jamás de que el éxito personal está en la aceptación de uno mismo y no en la de los demás».

Recientemente, Miguel Herrán también se sinceraba sobre su fama en una entrevista para Icon que no dejó indiferente a nadie. El actor reconoció que antes de convertirse en el Mejor actor revelación con 19 años ha hecho cosas de las que ni siquiera quiere hablar directamente: «Odiaba la vida, odiaba el mundo. Tuve una manera de ser bastante cabrona y de momento tengo miedo de contarlo, porque hice cosas de las que no me siento orgulloso. Me levantaba, me miraba y no me gustaba ni cómo era, ni lo que hacía, ni cómo trataba a la gente, ni cómo me trataba a mí mismo«, reconoce.