Miki Nadal: defiende a MasterChef de las críticas tras la muerte de Verónica Forqué

Han pasado algo más de diez días desde que Verónica Forqué muriera repentinamente. Su marcha ha dejado un amargor general y una incredulidad generalizada en todo el país. Nadie espera un desenlace tan trágico para una persona que había enamorado a todos con su carisma, tan solo unos meses antes, cuando participó en MasterChef Celebrity. El programa ha recibido varias críticas por este motivo y uno de sus ganadores ha decidido hablar para defenderlo. Miki Nadal ha hecho balance de su experiencia.

El colaborador de televisión ha publicado un post en Instagram donde reflexiona largo y tendido acerca de su meritorio paso por el concurso de cocina. Además de hablar de sí mismo, ha dedicado varias líneas a hacerlo de Verónica Forqué, con la naturalidad que atesora.

El humorista comienza diciendo que «llevo casi 25 años en televisión, afortunadamente de una manera casi ininterrumpida, y puedo asegurar que es uno de los programas en los que más a gusto he trabajado. Me he reído, he aprendido, he viajado, he conocido a gente maravillosa y encima he ganado!!!». Una victoria llena de prestigio, qué duda cabe.

La enseñanza ha sido brillante hasta el punto de que ha cocinado cosas que jamás imaginó ni tan siquiera probar: «He aprendido a cocinar y a hacer elaboraciones que antes me parecían alquimia. Desde hacer un buen sofrito a esferificar, hacer aires, espumas, gelificaciones y muchas técnicas mas.

Desde el primer momento supe donde me metía. Se me avisó. Iba a ser muy intenso pero muy gratificante. Y así fue», escribe.

Especial mención merecen sus compañeros de andanzas: Masterchef es un talent de cocina pero también es un programa de entretenimiento y como tal lo afronté desde el primer cocinado y la primera grabación. Estábamos todos aprendiendo a cocinar y a la vez teníamos que entretener al espectador. Y lo conseguimos entre todos viendo los comentarios que nos llegaban. Las risas fueron constantes. El casting fue maravilloso: Juanma, Belen, Julian, Eduardo, Arkano, Vanesa, Busta, Yotuel, Samanta, Tamara, Carmina, Ivan, Victoria, Terelu y como no, Verónica».

El recuerdo de Miki Nadal a Verónica Forqué

La malograda actriz merece un punto y aparte. «Como dije en su momento esta ha sido la edición de la Forqué. Nos tenia a todos enamorados con su forma de ser, sus arreones, sus besos, sus enfados, su obsesión por la limpieza, su sonrisa eterna, sus ganas de probarlo todo y sus abrazos. Ninguno pudimos con ella. Solo pudo con ella la maldita Covid que contrajo y la dejó sin fuerzas. Lo puedo asegurar, porque tanto Juanma como yo la contrajimos también y no pudimos volver hasta que dimos negativo en todas las pruebas pero muy mermados ya de fuerzas. Nosotros pudimos aguantar pero para Verónica y ese cuerpo tan menudo y vivaracho fue demasiado», recuerda.

Por último, Miki Nadal hace una revelación. Quizá Verónica Forqué tuviera decidido su final antes de lo que la gente pensaba, así como que las críticas no le afectaban: «Ella hubiese continuado porque era feliz y tenía muchas cosas que hacer cada semana pero como ella misma dijo, su cuerpo y el universo le dijeron que parase. Verónica disfrutaba trabajando y no penséis que las críticas le afectaban. Ella no leía los comentarios en redes sociales, era mucho más inteligente que eso. Esa tristeza en forma de depresión que iba y venía de vez en cuando a su vida desde hacía unos años acabó con ella 5 meses después de acabar el programa. Aunque, y esto es una opinión muy personal, a lo mejor ella lo tenía decidido desde mucho tiempo antes», finaliza.

El recuerdo de Juanma Castaño

Miki Nadal no ha sido el único concursante en hablar del asunto. Juanma Castaño rompió su silencio sobre la muerte de Verónica Forqué hace unos días. Lo hizo en su hábitat natural – la radio- para hablar «con la autoridad moral» que le da hablar en primera persona de algo que vivió en su piel. El asturiano contó el motivo por el que la actriz se retiró del programa: «Yo sólo quiero decir que ahí Verónica Forqué, el cansancio que tenía y lo hecha polvo que estaba era porque acabábamos de salir del COVID tres personas del programa. Ella, Miki Nadal y yo», contó el periodista deportivo en una entrevista con El Món de la emisora catalana RAC1.