Mila Ximénez alucina al descubrir las declaraciones de María Teresa Campos sobre ella durante ‘GH VIP 7’

Después de su polémica participación en ‘GH VIP 7’, Mila Ximénez ha acudido al plató de ‘Sábado Deluxe’ para enterarse de todo lo que ha pasado mientras estaba concursando en el reality. Tras tener unos cuantos enfrentamientos con los colaboradores que han sido más críticos con su concurso, Antonio Rossi le ha desvelado algo que dijo María Teresa Campos de ella que ha dejado a la colaboradora totalmente alucinada.

Mila Ximénez en ‘Sábado Deluxe’ | Foto: Telecinco.es

El periodista le preguntó a Ximénez si se había enterado de algo de lo que había dicho la matriarca del clan Campos de su concurso y como la colaboradora no sabía de qué estaba hablando, Rossi procedió a leerle unas cuantas declaraciones que hizo la presentadora en noviembre sobre el concurso de Ximénez: «No veo ‘Gran Hermano’, esta persona se permitió hacer unas cosas y no quiero hablar de ella, no voy a nombrarla, lo que yo he vivido en Marbella este verano es alucinante, un acoso al punto de tener que quedarme en la habitación sin salir», afirmó María Teresa en la revista.

«Mila Ximénez no me da miedo, algún día sabréis por qué digo todo esto, ahora no me interesa decir nada por cosas que han pasado y que tienen que llevar por la vía que tiene que ir«, afirmó también María Teresa Campos. Ante estas declaraciones Rossi le preguntó a la exconcursante si la presentadora le había demandado, algo que Ximénez negó por completo.

«A mí no me ha demandado, me han felicitado por el concurso, y me ha dicho que ella y Bigote veían el 24 horas continuamente. Yo estoy alucinando, esto no me lo dijo hace un mes, me lo dijo anteayer, ¿seguro que se refería a mi?», dijo la colaboradora totalmente sorprendida con las declaraciones que había hecho Campos.

Su relación con el clan Campos

No obstante, a pesar de estas palabras de la veterana presentadora, Mila Ximénez quiso dejar claro que las Campos se habían portado muy bien con ella: «Lo que tengo que decir en defensa de Teresa, de Terelu y de Carmen es que conmigo han sido muy generosas, porque yo también las he atizado muchísimo a las tres y nunca me han guardado rencor. Con todas hablo y con Teresa hablé anteayer y me dijo que le encantó mi concurso y que Edmundo y ella me veían constantemente en el 24 horas», afirmó sin salir de su asombro.