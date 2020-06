Mila Ximénez anuncia que tiene cáncer de pulmón

Mila Ximénez ha tenido que dar este mismo martes 16 de junio de 2020 una exclusiva realmente dura sobre ella misma: le han detectado un tumor en el pulmón. La colaboradora llevaba varios días ausentándose del plató levantando las sospechas entre los telespectadores. Esta misma tarde la propia Mila Ximénez entraba a través de una llamada telefónica para dar la dura noticia a sus compañeros.

«Tenía un dolor en la espalda, como un pinzamiento», empezó a relatar ella misma con la voz entrecortada. «Me dieron el diagnóstico y lo que tengo es un cáncer de pulmón con ramificaciones«. Tras pronunciar estas palabras y con el plató completamente en silencio, sus compañeros empezaron a venirse abajo, algunos de ellos rompiendo a llorar.

Mila Ximénez lo contó ella misma a través de una llamada | Foto: Telecinco.es

A pesar de lo complicado del momento, la colaboradora de ‘Sálvame’ se mostró con fuerza ante este duro revés en su vida. También comunicó en el programa que se someterá a varios tratamientos curativos, quimioterapia e inmunoterapia concretamente y será los viernes cuando la televisiva acuda al hospital. «No me voy a dejar vencer por esto ni de coña. He pasado del cabreo al miedo, pero ahora tengo muchísima fuerza. Soy fuerte y tengo muchísimas cosas que hacer», decía a sus compañeros: «Tengo miedo al camino pero quiero contarlo con optimismo».

«Soy fuerte y tengo muchas cosas que hacer»

La colaboradora ya había dado la noticia a algunos de sus compañeros, como fue el caso de Kiko Hernández o Jorge Javier Vázquez. El primero de ellos se ha mostrado días más tarde totalmente destrozado por la salud de compañera: «Yo lo sabía y me ha costado mucho«, decía en directo. En cambio el presentador se ha mostrado más positivo para animar a Mila Ximénez: «Hay que ser fuertes», le decía en directo. «De esta salgo. Después no sé qué me va a pasar, pero de esta salgo«, decía ella misma.

Alguno de sus compañeros conoció la noticia en directo | Foto: Telecinco.es

Tras esto, Kiko Hernández lanzaba un mensaje de apoyo a su compañera y amiga:»Te agarro la mano muy fuerte y no te la suelto. Eres una valiente, tienes mucho coraje, pero ahora te puedes permitir dar un golpe en la mesa y gritar, llorar… y hacer lo que te salga del mismísimo», le decía. La propia Mila Ximénez quiso también dirigirse a Lydia Lozano, a quien le dio una disculpa por todas las broncas que habían tenido y, en concreto, por la noche que compartieron en ‘La última cena’: «Te quiero y lo siento por el dolor y la noche que te he dado«. Su compañera no dudó en reconocerle que «está todo olvidado».