Mila Ximénez comenta que padece cáncer de pulmón

Su llamada sorprendió a los espectadores y a sus compañeros de Sálvame. Mila Ximénez padece cáncer de pulmón y en unos días comienza su tratamiento. Terelu Campos se ha convertido en uno de sus grandes apoyos junto a otros que se enteraban ayer mismo de esta triste noticia.

La periodista indicaba que no se encontraba bien y que durante el confinamiento no llegó a estar al cien por cien. Aunque regresó al programa por unos días, volvió a marcharse debido a un malestar que no dejaba de crecer.

De hecho, comentaba que «tenía muchísimos dolores en ‘La última cena’, me dolía muchísimo la espalda. Hablé con María Teresa Campos para hacerme una resonancia. Pensé que tenía un pinzamiento en la espalda. El diagnóstico es que tengo un tumor, un cáncer de pulmón. Ese es el diagnóstico».

De su hija Alba comentaba que «Ella no se lo esperaba. No lo he contado porque necesitaba hablar antes con mi hija. No se lo podría contar hasta que mi médico me dijera qué nombre tenía y qué tratamiento iba a hacer. He pasado mucho miedo. Tengo miedo a morir».

«Me lo van a tratar. Está localizado, no se le puede pegar un tiro porque hay ramificaciones que no están muy controladas y hay que hace sesiones de radioterapia y quimioterapia. Empiezo la semana que viene la quimio. Esta semana ya tengo una prueba para ver qué movimiento tienen las células cancerígenas o si están localizadas. Son seis tratamientos cada seis semanas durante unos seis meses. Voy a intentar hacer vida normal. No quiero que me miren como a una persona enferma. Voy a ir fuerte y en septiembre me voy a incorporar. Estoy asustada, pero lo vamos a conseguir. No va a poder conmigo este puto bicho. He salido de cosas peores. El cáncer no va a poder conmigo».

Además añadía que, lamentablemente, ella no era la única que padece esta dura enfermedad. A Mila, y por supuesto a todas las personas que tienen cáncer, les enviamos un sincero abrazo y deseo de recuperación. Mucho ánimo.

