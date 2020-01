Mila Ximénez desfila para Ágatha Ruiz de la Prada en Madrid Fashion Week

Cada año Madrid Fashion Week sorprende con alguna modelo o un modelo inesperado no profesional. En la edición que está presentando las tendencias de las firmas para el otoño/invierno 2020/2021, Ágatha Ruiz de la Prada ha sorprendido subiendo a la pasarela a Mila Ximénez en su desfile del miércoles 29 de enero.

La colaboradora de ‘Sálvame’ es gran amiga de la modista. De hecho para la boda de Belén Esteban llevaba un estilismo firmado por Ágatha Ruiz de la Prada y son muchas las tardes que viste diferentes y coloridos modelos de la popular firma.

Mila Ximénez hablando de cómo estaba antes de desfilar / Telecinco.es

Tras su brevísimas pero intensa vuelta a la casa de Guadalix de la Sierra para reencontrarse con sus compañeros de ‘GH VIP 7’ en ‘El tiempo del descuento’, la periodista tuvo varios días para prepararse para que todo saliera a pedir de boca y brillase como nunca sobre la pasarela. Un paseíllo luciendo modelazo que ya sabe lo que es puesto que Ximénez ha formado parte de las varias ediciones de Sálvame Fashion Week, en la que los colaboradores desfilaban vestidos de ceremonia, de playa, de forma informal o de noche.

«No soy modelo pero lo voy a hacer lo mejor posible. Si me desmayo con los nervios pues no llego y ya está. Ya se lo he dicho a Ágatha, que no se si voy a llegar al final», decía entre risas nerviosas Ximénez en directo para su programa minutos antes del comienzo del desfile. Además ambas han comentado que van a hacer juntas una colección: «Creo que la colección de Mila va ser una de las más difíciles pero de las más emocionantes. Ella me inspiró», desvelaba la modista.

Mila Ximénez desfilando rodeada de sus diseños / Ifema.es

Y pocos minutos después llegó el momento de ver cómo Mila Ximénez cumplía la promesa que le había hecho instantes antes a Jorge Javier Vázquez de salir a disfrutar. Después de haber visto algunos modelos en los que se podía leer Mila, si a mitad del desfile la protagonista fue Alejandra Rubio, llegó el carrusel final y, con él, Mila Ximénez luciendo un vestido rojo en el que podía leerse MILA rodeada de las modelos que habían llevado sus diseños.

María Teresa Campos y Terelu, en el front row

Un increíble desfile que desde el front row seguían con mucha atención las nuevas tendencias diseñadas por Ágatha Ruiz de la Prada María Teresa Campos con su hija Terelu Campos -que no se lo podían perder puesto que también se subía a la pasarela Alejandra Rubio-, así como algunos de sus amigos populares como David Valldeperas, Omar Montes, Yola Berrocal, José Manuel Parada o Andrea Levy. El que no estaba era, lógicamente, El Chatarrero, que no estaba invitado después de que se haya sabido que la modista ha decidido romper de forma definitiva con el empresario tras haberle dado una segunda oportunidad.