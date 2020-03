Mila Ximénez, muy preocupada de sus problemas de salud lejos del coronavirus

Mila Ximénez ha entrado a ‘Sálvame’ en directo, mediante llamada telefónica, para comentar la inesperada ruptura de Adara y Gianmarco ya que la colaboradora es amiga de la ya expareja del italiano. Pero la sorpresa ha sido cuando, en plena crisis sanitaria por el coronavirus, su amigo Jorge Javier Vázquez se ha dado cuenta de que la televisiva estaba muy seria, por lo que ha insistido en saber qué es lo que le ocurre a su amiga Mila Ximénez.

Conexión telefónica con Mila Ximénez/telecinco.es

«¿Qué te pasa? Estás muy seria», le ha dicho el presentador a Mila Ximénez, pero ella ha intentado esquivar el tema varias veces hasta que, entre lágrimas ha contado qué es lo que tanto le preocupa, aunque ha aclarado que no es nada relacionado con el Covid-19. «¿Te acuerdas Jorge que te dije que un día notaba que tenía como media barbilla dormida? Pues llevo dos noches que me duele muchísimo la barbilla y se me sube al ojo y a la cabeza«, ha confesado.

Mila Ximénez y Jorge Javier Vázquez abrazándose en ‘GH VIP 7’

Pero la colaboradora no lo ha dejado ahí ya que ha intentado tranquilizar a sus compañeros contándoles que ha contactado tanto con su dentista como con un amigo médico: «he llamado a mi dentista y a un médico amigo y me ha hecho un diagnóstico desde lejos, al parecer he incubado un herpes zóster«, contaba la exconcursante de ‘GH VIP 7’ muy preocupada. Y, aunque se ha echado a llorar por lo molesta que le está resultando la infección, no ha dudado en restarle importancia.

«El dolor que siento es imposible»

«Es molesto, pero no es nada grave«, ha dicho mientras matizaba que:»el dolor es imposible». De la misma manera, Jorge Javier Vázquez le ha dado la razón a su amiga en eso: «sí, es muy pesado. Quien lo ha sufrido lo sabe. Pero se va a solucionar«, le animaba también. Y es, que el herpes zóster, también conocido como «culebrilla», aparece a causa del virus de la varicela-zóster, es decir, es el mismo que provoca la varicela y, con él pueden venir dolores leves o fuertes según la persona, parece ser que a Mila Ximénez le afecta éste último.

Antes de colgar el teléfono, Jorge Javier Vázquez ha querido recordar que María Teresa Campos también lo ha sufrido y sabe muy bien cómo se lleva y cómo es su curación, algo que se alarga durante varias semanas. «¿Sabes quién te puede ayudar? Llama a María Teresa Campos, que ella tuvo uno de esos cuando se fue a la otra cadena. De los nervios le salió uno por todo el cuerpo. El dolor es muy pesado, pero no es grave», le aconsejaba el presentador a su amiga que, al estar confinada sola le ha entrado un enorme bajón.