Mila Ximénez reaparece en ‘La última cena’ en plena lucha contra el cáncer de pulmón

Mila Ximénez está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida desde que le diagnosticaran cáncer de pulmón. La colaboradora recibió esta noticia después de sufrir fuertes dolores de espalda y le cayó como un jarro de agua fría. Hace unas semanas dio comienzo su tratamiento y arrancó una nueva vida en la que la lucha contra el cáncer es su principal misión.

Sin embargo, Mila Ximénez ha decidido que era el momento de volver a televisión y después de que se conociera que iba a acudir a ‘Sábado Deluxe’ han dado la sorpresa en ‘La última cena’. Carlota Corredera anunciaba que un comensal iba a probar la cena de Belén Esteban, Jorge Javier Vázquez, Terelu y Víctor Sandoval y lo iba a hacer desde casa. Sin duda, fue una gran sorpresa para todos saber que Ximénez reaparecería en el programa en plena lucha.

Mila Ximénez en su conexión con ‘La última cena’ | Foto: telecinco.es

Mila Ximénez se conectó vía Skype y sus compañeros de programa al recibieron aplaudiendo y gritando su nombre con emoción. Se podía ver a la colaboradora emocionada pero con ganas de participar y, en relación al tema de la comida, decía: «Yo ahora ni bebo ni como, osea que estoy en un periodo de tranquilidad que es la rabia». «Os echo muchísimo de menos. Recuerdo mi última cena ahí que fue complicadita pero me emociona veros ahí. Felicitaros porque habéis hecho un programón de algo que ni se esperaba. Cualquier cosa que se haga con este equipo es un éxito rotundo, habéis hecho un programa que me ha animado mucho».

Su vuelta a la televisión

Carlota Corredera le preguntaba a su compañera si estaba preparada para volver y Mila Ximénez, entre lágrimas de emoción, explicaba: «No estoy preparada para volver. Mañana no sé. Estaba muy fuerte, he estado muy fuerte, pero no sé si estoy preparada. No suelo ir por este tipo de cosas. Quiero deciros que estoy bien y que no creáis que ha sido fácil decidir ir. No me gusta contar penas y no voy a contar ninguna pena, ha sido mucho tiempo entre el confinamiento y esto. La recuperación ha sido lenta. Mi actitud es buena pero cuando os veo me doy cuenta que necesito recuperar el tiempo con vosotros y sentirme una persona normal del todo».

Mila habla con sus compañeros | Foto: telecinco.es

Estas últimas palabras llamaban la atención de Terelu Campos que le respondía: «Eres una persona normal, no te olvides de eso nunca». «Quiero volver a trabajar y volver a sentirme bien», apuntaba Mila Ximénez, mientras que Belén Esteban le decía que no la quería ver llorar. Además, la colaboradora ha contado lo que más echa de menos en toda esta situación: «Echo de menos la falta de miedo, mi vida normal. Echo de menos muchas cosas, sentirme segura, echo de menos algunas cosas, pero se recuperarán con el tiempo y ha pasado muy poco tiempo».