Mila Ximénez reflexiona, en Lecturas, sobre la crisis del coronavirus

Mila Ximénez ha apostado por comentar en Lecturas qué piensa sobre la crisis del coronavirus de forma bastante acertada. «La verdad es que no lo estoy llevando del todo mal. No hay otra. Y, desde luego, quiero sumarme a esa parte de la población que ha decidido seguir las recomendaciones de quedarnos en casa. Pero lo cierto es que es muy extraño lo que estamos viviendo».

«Y espero que no llegue a ser desolador. Intento no ver más allá de lo que nos dicen, pero en el día a día es difícil. Soy de las pocas personas que no están enganchadas a las redes, y lo prefiero porque cuando veo algunos mensajes de ciertas ‘instagramers’ recomendando chorradas, me sube la tensión» añade.

«Algunas, desde sus casoplones, nos dicen cómo mantenernos en forma haciendo ejercicios en el jardín y largos en su piscina de invierno. Y yo me pregunto: “¿A quiénes se dirigen?”. Porque esos privilegios los tienen muy pocos, exceptuando sus “amis”de la urbanización».

«Hay que buscar la manera de que los desfavorecidos lleven la situación con el máximo confort que podamos conseguirles. Yo puedo permanecer aislada en mi casa. Tengo lo necesario, y si no, lo repongo» comenta.

«No quiero permitirme quedarme en la queja y el miedo. Yo tengo a mi familia lejos, pero en buenas condiciones y felices. Afortunadamente, no necesitan de mí. Pero también sé que hay otro lado de la orilla, y me alegra tenerlo presente. Ojalá este aislamiento nos sirva para construir no solo espacios para no contagiarnos, sino también soluciones para que seamos más cómplices de los problemas ajenos» sentencia. Esperamos tu opinión al respecto de estas declaraciones.

