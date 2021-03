Mila Ximénez: su brutal tratamiento para no perder el pelo por el cáncer

Mila Ximénez vuelve a Sálvame

> Después de varias semanas alejada de la pequeña pantalla, en las que la preocupación por su estado de salud se extendió como la pólvora entre sus seguidores, la colaboradora por fin ha vuelto a su puesto de trabajo. Lo ha hecho luciendo una sonrisa de oreja a oreja, pero lo cierto es que se ha mostrado mucho menos animada de lo normal. Su familia ya avisó de que su ausencia prolongada se debía a los efectos secundarios que le originó una sesión de su tratamiento mucho más fuerte de lo normal. Mila Ximénez se debilitó mucho y pasó por uno de los peores momentos de su vida, tal y como ella misma ha manifestado en su intervención en Sálvame. “He estado en la cama casi un mes, sin moverme. Yo me he asustado. No tengo cuerpo. Tengo mucha fuerza, pero ya cada vez me cuesta más sacarla y cada vez me cuesta más levantarme”, ha lamentado.

La quimioterapia le está dejando terribles secuelas que le hacen replantearse si de verdad quiere seguir adelante con el tratamiento. “Me ha pillado cansada. Yo soy una persona que me gusta vivir con calidad. A mí me dicen que esto tiene una duración de tiempo y yo me organizo”, ha explicado la colaboradora. “No disfruto de la vida social. El domingo fui a comer y me dieron arcadas. Pensé como vomite aquí me muero. La comida y la bebida ya no me sabe igual”, ha añadido Mila Ximénez.

Pero no es la quimioterapia el único tratamiento con efectos secundarios al que se está sometiendo, sino que también está inmersa en un complicado proceso para no perder el pelo. Por lo visto se trata de una técnica muy dolorosa que tampoco ayuda a que tenga ganas de seguir luchando. ¿Quieres saber qué ha hecho para conservar su cabello y enterarte de todos los detalles? Sigue leyendo, te lo contamos todo en la página siguiente.

