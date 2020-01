Mila Ximénez y Belén Esteban aclaran en qué punto está su amistad: «Tenemos una conversación pendiente»

El pasado 16 de enero Mila Ximénez y Belén Esteban se volvieron a reencontrar en ‘Sálvame’ después del ya tan famoso cara a cara que protagonizaron en ‘Sábado Deluxe’. Aunque de momento, su amistad parece seguir pendiendo de un hilo, lo cierto es que Ximénez hizo una interesante reflexión en el programa sobre lo ocurrido entre ella y Belén Esteban.

«Nos hemos visto en el pasillo y nos hemos saludado», decía Belén Esteban que añadía que su postura con la exconcursante de ‘GH VIP 7’ seguía siendo la misma que expresó en ‘Sábado Deluxe’, es decir, la colaboradora sigue considerando a Ximénez su amiga, algo que la exconcursante no tiene muy claro. «Yo con Belén tengo una conversación pendiente y es verdad que Belén y yo tenemos que saber qué grado de amistad tenemos«, comenzó la colaboradora. «A mi me pusieron un vídeo precioso el otro día donde también pedida la expulsión de Chelo, de Víctor y no pedí la del Súper de milagro», decía Ximénez.

Mila Ximénez y Belén Estaban en ‘Sálvame’|Foto: Telecinco.es

La colaboradora explicó que cuando vio ese vídeo recopilación de todas las críticas que había hecho de sus compañeros cuando estos entraron a algún reality, se dio cuenta de una cosa: «Yo creo que cuando nosotros, los de ‘Sálvame’, entramos a un reality no analizamos el concurso de nuestros compañeros sino que analizamos al compañero«, dijo la exconcursante. «Se nos viene cosas a la cabeza de las que incluso nosotros no éramos conscientes, pero repito, no se analiza el concurso, se analiza al compañero, y yo cuando me vi en las imágenes, entendí que también he estado metida en ese bucle«, confesó la colaboradora.

Su postura con Belén Esteban

Sin embargo, aunque Ximénez realizo ese ejercicio de reflexión y autocrítica siguió afirmando que lo que hizo la princesa del pueblo se debe a un trauma que Esteban tiene con la casa de ‘Gran Hermano’: «Belén tiene con ‘GH’ un conflicto pendiente emocional por la caña que se le dio, pero vamos no fui solamente yo, fueron más compañeros», dijo la colaboradora. «Tiene un click que se le enciende y que a mí también se me enciende a veces, no lo podemos evitar, ella recuerda que yo le puse a parir y bueno no pasa nada», concluyó la exconcursante.