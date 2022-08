Milly Alcock, protagonista de House of the Dragon, no había visto Juego de Tronos

Milly Alcock, protagonista de House of the Dragon, no había visto Juego...

Milly Alcock, de House of the Dragon, no había visto Juego de Tronos antes de protagonizar este potente spin-off.

Milly Alcock, de House of the Dragon, no había visto Juego de Tronos antes de protagonizar este potente spin-off. Y es que antes de que Daenerys Targaryen fuera la famosa madre de dragones en la serie, su tepasada, la princesa Rhaenyra Targaryen, se convertiría en la primera reina gobernante de Westeros.

Milly Alcock, de 22 años, quien interpreta a Rhaenyra en los primeros cinco episodios de la serie tiene claro que no había visto Juego de Tronos antes de que la llamaran para el que será el papel de su vida casi con total seguridad.

«Pero, por supuesto, conocía la serie. Entendí que era muy grande y muy popular. Después de conseguir el papel, la vi para prepararme. Me tragué las 8 temporadas completas en 2 semanas. Fue intenso y rápidamente me convertí en fan y entendí por qué a todos les encantó».

La nueva serie, ¡atención spoiler!, se desarrolla unos 200 años antes de los eventos de su predecesora, y sigue a los antepasados ​​de Daenerys y Jon Snow, la familia Targaryen de cabello plateado y dragón montado. Como se presentó en el estreno de la serie del domingo, el Rey Viserys I (Paddy Considine) se sienta en el Trono de Hierro y acaba de nombrar a su hija, la Princesa Rhaenyra, como su heredera, a pesar de que no es la norma que las mujeres gobiernen, y sus asesores temen esto arrojará el reino al caos.

Alcock, de 22 años, es una actriz australiana que ahora vive en Londres. Todavía vivía en casa en el ático de su madre cuando recibió la llamada de que había conseguido el papel de alto perfil. «Estaba en estado de shock e incredulidad. Me tomó hasta que estaba realmente en la preproducción procesarlo por completo, permitirme emocionarme y dejar de tener la sensación de que me iban a despedir. La sala del trono era tan genial. Cada vez que pisabas el set, la novedad no desaparecía».

Aunque disfrutó de la actuación de Emilia Clarke como Daenerys, no se inspiró en ella para interpretar a Rhaenyra, dijo. «Obviamente, hay similitudes en su moral fundamental como personas, pero en última instancia, se mueven en todo el mundo de manera muy diferente». En cambio, se inspiró en otras dos fuentes.

«Cate Blanchett en La edad de oro y Audrey Hepburn en Vacaciones en Roma. Si pudieras combinar a esas dos mujeres, creo que esa es Rhaenyra. Es ingeniosa y descarada, pero tiene que actuar constantemente y estar a la altura de ese papel real. Pero, puedes ver debajo de la superficie, ella está bastante incómoda en su piel».

Como muestra el primer episodio, Rhaenyra tiene una relación inusual con su tío Daemon que tiene matices coquetos (los Targaryen están bastante a favor del incesto, por lo que esa parte no es mucho preocupación por ellos).

«Matt y yo llegamos a un entendimiento mutuo: que la relación está cargada, pero está bajo la superficie», dijo Alcock. «Es casi como si estuvieran teniendo dos conversaciones en cada escena. Es como lo que realmente están diciendo, y lo que están diciendo en su lenguaje corporal, en sus ojos y en su tono. Fue muy divertido jugar y trabajar con Matt. Es un actor tan generoso, tan amable y considerado que elevó mi actuación».

«Creo que Rhaenyra está en una edad en la que no puede distinguir la diferencia entre el amor platónico, el amor romántico y la lujuria, porque no ha vivido lo suficiente y no ha pasado por esas experiencias. Entonces, creo que ella entiende que hay un sentimiento aquí con Daemon, pero no está muy segura de dónde aterriza, y cómo comportarse con él y corregirlo, que es lo que hace que esa dinámica sea tan interesante». ¿Te has enganchado ya a la nueva serie?

