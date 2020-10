Mindfulness: Las 5 lecciones que pueden cambiar tu vida | Lifestyle

El Mindfulness es un concepto nuevo que está ayudando a millones de personas en estos tiempos que corren. Después de meses encerrados hemos descubierto que lo más importante que tenemos no es nada material, sino una serie de sentimientos y de personas a nuestro alrededor a las que debemos prestar atención. La primera de las personas a la que debemos mirar es a una misma, conectar de nuevo con esos sentimientos y rutinas que pueden beneficiar nuestra mente. Lejos del miedo y de la incerteza que nos rodea, estas son las lecciones de Mindfulness que pueden cambiar tu vida

Las lecciones de Mindfulness que pueden cambiar tu vida

Esta manera de vivir el presente, de disfrutar del momento y de no pensar en todo lo que está por llegar es esencial en estos tiempos que corren. El Mindfulness tiene mucho que ofrecernos, con estas lecciones puedes cambiar tu vida en unas semanas, siempre y cuando las apliques correctamente.

Nunca bloquees ninguna emoción. No hay sentimientos buenos o malos, si llegan es por algún motivo en concreto. Acepta lo que está por llegar y deja que fluya. Hacerse daño a nivel emocional es no dejar salir lo que llevas dentro, si te apetece reír, ríe hasta que no puedas más y si llevas tiempo acumulando lágrimas deja que salgan.

No te metas en las vidas ajenas. No juzgues a los demás, como tampoco debes juzgarte a ti mismo. Sé totalmente consciente de que la vida solo pasa una vez, no importa lo que te digan, no importa lo que hayas hecho, haz borrón y cuenta nueva, juzgar no sirve de nada. Vive tu vida a tu manera sin barreras.

Debes estar atento a los detalles. Vivir en presente nunca ha sido tan necesario, deja que el universo te enseñe el camino y ye muestre hacía dónde debes ir, será la única manera en la que aciertes siempre o casi siempre. Hay señales, gestos o emociones que no percibes o no quieres percibir. Escucha a las personas que te rodean y al universo, puede que tenga mucho que decirte.

Eres perfecta. No te centres en la forma en la que debería ser, sino en tal como eres. Una persona que sabe perfectamente cómo es. Tus errores o aciertos, puntos fuertes o débiles, forman parte de un todo que no puedes dejar escapar. Solo aceptándote tal y como eres, podrás avanzar y no querer perfeccionar algo que ya es perfecto. Tu mejor versión de ti misma la tienes frente al espejo, no necesitas nada más para ser feliz.

Acepta el pasado y deja atrás todo lo que no puedes controlar. Si te duelen los episodios del pasado debes aceptarlos, agradece todo el daño, deja ir esas lágrimas que nunca pudiste liberar. A partir de entonces podrás ir hacia adelante, no sirve de nada volver una y otra vez sobre algo que realmente no puedes cambiar, es como es, igual que tú, deja que esos demonios salgan y se marchen.

Practica estas lecciones, hazlas tuyas con la vida que has tenido que vivir, avanza y no dejes que nada te impida ser feliz. Eres un ser único y poderoso que se merece una vida llena de alegrías.