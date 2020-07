Mireya Bravo: «Ahora he tenido voz y voto en la producción y la composición. Antes no era yo al cien por cien»

Mireya Bravo ha lanzado su nuevo tema, ‘Cuando tú te vas’, después de dos años alejada del mundo de la música. Ahora la artista vuelve con más ganas que nunca y con muchos proyectos por delante. No te pierdas todo lo que nos ha contado.

Bekia: ¿Qué tal todo?

Mireya Bravo: Muy bien, estoy muy contenta y no esperaba el recibimiento que he tenido.

B: Has vuelto con ‘Cuando tú te vas’. ¿Cómo definirías tú este nuevo tema?

M.B: Como ya sabéis quiero que mis temas me identifiquen, que cuenten una historia real y esto es lo que suele pasar en muchas parejas, que cuando se va la pareja la echas de menos, pero cuando está lo deja todo por medio, le presta atención a tonterías y no se da cuenta en realidad de que quien necesita la atención es su pareja que está al lado.

B: Es una canción con mucha garra. ¿Crees que era el tema perfecto para volver?

M.B: Creo que sí. Además soy cien por cien yo por fin. Se notaba que era yo y creo que no había mejor tema para empezar de nuevo.

B: Has tardado cerca de dos años en volver a la música. ¿Por qué se ha producido este parón?

M.B: No se ha producido por mí pero hay más factores y yo quería y no podía. Pero no pasa nada, este tiempo me ha servido para aprender mucho, recapacitar muchas cosas, aprender y para saber qué es lo que quiero y qué es lo que no.

[embedded content]

B: ¿También has aprovechado para formarte y dar caña a la música?

M.B: Sí, yo tocaba el piano pero lo dejé por el tema de los estudios porque no podía llevar tantas cosas para delante y lo he retomado, he estado este tiempo formándome y también he estado dándole a la cabeza. Sabía perfectamente que quería volver y estaba maquinando a ver qué era lo que podía hacer, por dónde quería tirar y que saliera todo bien.

B: ¿Ha sido difícil llegar al lanzamiento de esta canción?

M.B: A ver, realmente sí, ha sido complicado porque como te he dicho antes no ha sido por mí lo que tenía que ser. También no es lo mismo estar con una discográfica que estar sola. Todo sale de mi bolsillo, para qué nos vamos a engañar, entonces todo es más complicado. Lo importante es que ha podido salir con mucho trabajo y esfuerzo, nunca me he rendido y por fin está fuera. Tengo un equipazo detrás y estoy muy contenta.

B: ¿Te has sentido un poco desamparada en la vida post-ot?

M.B: No. Me lo tomo todo con mucha positividad, siempre buscando el lado positivo a las cosas porque sino no salimos de ahí.

B: Supongo que tus fans estarían locos por tener noticias tuyas. ¿Qué te han dicho de la canción?

M.B: Qué no me han dicho. A todos les ha encantado. Es complicado estar casi dos años esperando la canción de tu cantante y muchos dicen ‘bueno pues no saca nada dejo de seguirle’. Muchos se han ido pero han vuelto y han dicho ‘hemos vuelto para quedarnos, no sabíamos que ibas a sacar música’. Yo creo que no se lo creían del todo. Lo importante es que les haya gustado y ya están esperando a lo próximo.

B: ¿Qué tienes en mente de aquí en adelante?

M.B: Tengo en mente sacar otro tema, uno de esos que ponen los pelos de punta. Yo no puedo decir nada pero lo próximo es que India Martínez me ha dicho que si quiero sacar un tema con ella y lo sacaremos. Yo estoy super feliz y super contenta, quién me iba a decir a mí.

La portada del single de Mireya Bravo

B: ¿Cómo surgió el tema de India Martínez?

M.B: Yo estaba que no me lo creía. Ella puso que iba a sacar un tema nuevo y preguntó que con quién le gustaría. Los fans pusieron muchos artistas y una de ellas era yo y le pusieron una versión que hice de ’90 minutos’ y me dijo ‘ojalá podamos cantar algún día juntas’. Yo pensando madre mía que sea pronto y luego ya dijo que quien tuviera más menciones sería el elegido. Al final fui yo la elegida y de lujo.

B: ¿Qué te gustaría cantar con ella?

M.B: Algo con lo que se identifique ella. Ella es más flamenca, yo le doy mi propio estilo, pero me gustaría que fuera a lo que suele sacar ella. Me gusta todo pero más lo que saca ella. Pero bienvenido sea lo que sea que será maravilloso.

B: Ahora que ha pasado un poquito el tiempo, ¿qué balance haces de tu vida después de haber pasado por el programa?

M.B: Como todos sabéis ‘OT’ es un escaparate y gracias a ellos nos hemos abierto a más personas, a este mundo que es muy complicado entrar. Hemos podido meter la cabeza y he aprendido muchísimo, tanto personalmente como profesionalmente. Como te he dicho antes estos años me han servido para aprender mucho, yo sabía perfectamente la música que quería hacer, lo que pasa que no tuve tanta suerte con el equipo, porque era yo pero no al cien por cien. Ahora sí he tenido voz y voto tanto en la producción como en la composición. Estoy muy agradecida a todo lo que me ha pasado, a todas las personas que han confiado en mí y a lo que yo he llegado es complicado que llegue mucha gente. Me siento muy satisfecha.

B: ¿Dirías que el programa te abrió puertas? ¿O te ha cerrado alguna?

M.B: Por lo que dicen, la palabra triunfito cierra alguna puerta y que no les gusta que les digan triunfitos. A mí, que yo sepa, puertas no me han cerrado, estoy muy agradecida a ellos y es que si yo no llego a entrar al programa a mí no me conoce la gente, entonces me da igual que me llamen triunfito porque estoy orgullosa de serlo.

B: ¿Ahora cómo recuerdas tu paso por la academia? ¿Cambiarías algo?

M.B: La verdad es que no, no hubiera cambiado nada. Yo tampoco he cambiado personalmente, hubiera sido la misma, porque yo fui a aprender, a estudiar, a vivir la experiencia, a disfrutarla con mis compañeros y con los profesores. Es que realmente a un programa de estos con todos los profesores que tenemos tienes que ir a aprender y a aprovechar el momento. No te lo puedes costear fuera del programa, yo no tengo esa capacidad para tener todo lo que hay en la academia.

Mireya Bravo

B: ¿Volverías a entrar viendo la repercusión que tuvo la edición?

M.B: Si a mí me dicen que si quiero entrar yo entro, no me lo pienso, pero por toda la experiencia que viví, por todas las personas que conocí, por todo lo que aprendí. No me arrepiento para nada.

B: ¿Cómo está la relación con los compañeros? ¿Seguís todos en contacto?

M.B: Sí, seguimos en contacto con el grupo de whatsapp y va muy bien, hablamos todos juntos. Cada uno lleva su vida y su trabajo y no podemos estar todo el rato pendientes del móvil pero tarde o temprano siempre contestamos que eso es lo importante. Seguimos muy unidos y es una cosa muy bonita. Queríamos estar siempre unidos, que no dejáramos de hablar con el paso del tiempo y mira, han pasado varios años y seguimos igual.

B: ¿Hay alguien con el que tengas mayor conexión?

M.B: Como ya todos sabéis con Raoul, con Juan Antonio… pero en realidad hablamos mucho por el grupo y ya hablamos todos. Es nuestra pequeña familia.

B: Si hablamos de proyectos futuros, dejando a un lado la música, ¿te verías en algún otro programa?

M.B: Depende del programa.

B: ¿’Tu cara me suena’? ¿Te ves haciendo imitaciones?

M.B: A lo mejor no te lo hago bien pero ¿y lo bien que me lo paso? ¿Y lo que aprendo? Te tienes que quedar con eso, a lo mejor no vales pero y lo bien que te lo pasas nunca se sabe.

B: ¿Y el tema de los fogones cómo se te da? ¿Te ves en ‘Masterchef’?

M.B: Me gusta la cocina, pero yo sé ‘sota, caballo y rey’. Todo sería intentarlo. Yo no me pierdo ningún programa, todas las ediciones me las veo y cuando dicen ‘abrir la caja’ y empiezan a decir tenéis que hacer un plato así y asá a mí no se me ocurre nada, no me da la cabeza para pensar tanto. Por cocinar y eso sí que iría pero por imaginación lo llevaría fatal. A mí si me ponen la receta yo te la hago.

B: Ya para terminar, ¿cómo ves el tema de sacar un EP o un disco?

M.B: Ahora mismo quiero ir single a single, pero como hemos dicho antes, nunca se puede decir nunca y todo puede pasar. Vamos a ver cómo va la cosa y a ver qué pasa.