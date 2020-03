Miriam Saavedra contra Kiko Matamoros: «Debería tener más miedo tu ‘noviecita’, que sé muchas cosas»

Miriam Saavedra se sentaba de nuevo en el plató de ‘Sálvame’ para contar el porqué de que se haya roto su relación con Alejandra Rubio. Al parecer, ambas eran muy amigas pero en los últimos tiempos han tenido una serie de altercados y no han terminado demasiado bien. «Me dijo cosas muy feas», decía la ganadora de ‘GH VIP 6’ sobre el final de su relación con la hija de Terelu Campos. Kiko Matamoros, también en el plató, le recomendaba a Saavedra que no hablase de Rubio pues tenía mucha información sobre ella que podría hacerle daño.

«Tienes que tener un poquito de respeto y de miedo a lo que Alejandra pueda decir de ti«, empezaba diciendo pues ambas chicas salían juntas de fiesta a la discoteca que posee el colaborador. Miriam Saavedra dejaba claro en todo momento que ella es una chica que hace una vida social normal y que no tiene nada que esconder pues es muy «sana» y «correcta«.

Miriam Saavedra discutiendo con Kiko Matamoros|Foto: telecinco.es

Además, la invitada dejaba claro que no le había gustado ni un pelo el comentario que había hecho Matamoros sobre ella y lo que había dado a entender. Por ello, le respondía con un ataque: «Debería tener más miedo tu ‘noviecita’, que sé muchas cosas de ella de donde era y todo«, haciendo explotar al colaborador pues se enfadó mucho con ese comentario. «Pedacito de tarada, tú a mi alrededor lo dejas tranquilo«, le respondía visiblemente enfadado y diciendo una retahíla de insultos hacía Saavedra.

Rafa Mora también va en contra de Miriam Saavedra

«Como eres tan corta no me estoy refiriendo a tus hábitos, me refiero a lo que has largado por la boquita, yo no estaría tan tranquila«, seguía insistiendo el colaborador dejando claro que lo que quería decir es que la invitada es una chica muy chismosa a la que le encanta hablar sobre los demás y, por eso, ahora que su relación con una de sus amistades más allegadas se ha acabado debería tener cuidado por si las cosas se ponen en su contra.

Miriam Saavedra colaborando en la gala benéfica ’33 el musical’

«Miriam Saavedra se tiene que dedicar a hablar de los demás porque su vida no es interesante», le respondía Kiko Matamoros a Jorge Javier Vázquez cuando este le preguntaba si la invitada era muy chismosa. Rafa Mora también se sumaba a la discusión apoyando a Kiko Mamoros: «Me parece surrealista que esta señorita se dedique a hablar de las compañías de los demás porque como salgan quienes son tus compañías…», ha dicho haciendo que la invitada sacase la cara por sus amigas. «Mis amigas son chicas sanas y muy trabajadoras».