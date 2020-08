Miriam Saavedra, ilusionada con un futbolista turco

Después de que saliese a relucir que Miriam Saavedra podría haber tenido un romance con Froilán, ahora se ha conocido que tiene una nueva ilusión que nada tiene que ver con la realeza pero sí con el mundo del deporte. La televisiva ha sido pillada en un yate acompañada de un conocido futbolista, pese a que ella haya negado en repetidas ocasiones que tenga algo con él.

Miriam Saavedra y Carlos Lozano, abrazados muy cariñosos

El programa ‘Socialité’ ha enseñado como juntos han disfrutado en alta mar de comidas de cenas de lujos y espectáculos. Y en cuanto a la identidad del joven, se trata de un jugador turco del Deportivo de la Coruña llamado Emre Çolak, con el que al parecer ha podido olvidar por completo su relación con Carlos Lozano.

Sobre esta nueva ilusión no ha querido pronunciarse, aunque se ha querido referirse duramente al presentador de televisión, diciendo: «Carlos debería superar ya nuestra ruptura, debería pedir ayuda médica, no acepta que ya no va a estar conmigo nunca más».

Carlos Lozano y Miriam Saavedra en la fiesta del final de ‘Supervivientes 16’

Y ha sido Carlos Lozano el que ha demostrado a través del mismo programa que está muy enfadado con Miriam Saavedra y con sus últimos comportamientos, es más, no ha tardado e reaccionar a estas últimas declaraciones, dejando claro que Saavedra se ha aprovechado de él durante los últimos años.

Muy enfadado con ella

«Lo que no he superado es me haya engañado tanto, me alegro de que se haya ido sin papeles que es lo que venía buscando. Que tenga cuidado y deje de hablar de mí, para mí está muerta, si se puede ir de mi país mejor, como siga te juro por mi hija que salgo ahí fuera y la destruyo, menos mal que no se quedó embarazada de mí», ha dicho muy enfadado.