Miriam Saavedra vuelve: la pesadilla de Carlos Lozano habla sobre la obsesión de Marta Riesco por Antonio David

Miriam Saavedra dispuesta a revelar toda la verdad sobre Marta Riesco

>La peruana ha acudido para hablar sobre lo qué pasó la fatídica nochevieja en el famoso sofá de Cantora entre Marta Riesco y una desconocida, ya que según alega ella antes era muy buena amiga de la reportera de Ana Rosa y sabe muchos datos sobre su vida privada que está dispuesta a revelar. ¿Será este el principio de otra demanda de la periodista? Recordemos que ya amenazó a Anabel Pantoja a sentarla en «el banquillo, como a tu tía», lo que provocó la ira de la influencer quien no tardó en responderla.

Y Miriam Saavedra tampoco se ha quedado corta. Porque si en su momento compartió una cercana amistad con la periodista, ahora mismo no tiene ningún tipo de simpatía por ella. Tal y como ha contado la ex de Carlos Lozano, se conocieron en el año 2018 cuando se encontraba concursando en Gran Hermano. ¿Y cuál fue la razón de su acercamiento? Miriam lo tiene claro, puro interés. A pesar de que Marta Riesco tenía buenas acciones con ella, llegó un día en el que todo se acabó: ·»Me apuñaló. Ella me decía: ‘dame esta información, defiéndeme… Siempre me apuñalaba. Era muy desorbitado todo’», algo que en su momento intentó.

Siguiente: Marta Riesco y su exigencia a Miriam Saavedra