Miriam Sánchez ha sido detenida por atentar contra un agente de la autoridad

Miriam Sánchez permanece detenida y custodiada en un hospital madrileño tras haber atentado contra un agente de la autoridad. La actriz habría perdido los papeles y tuvo que ser reducida por la fuerza. Ello provocó que terminara en el hospital y también que hubiera que calmarle con medicación teniendo en cuenta su estado de nervios.

Lo que no parece estar claro, todavía, es qué llevó a Sánchez a reaccionar de semejante manera ante un agente y por qué habría llegado a agredirle según todas las versiones. De momento, hay bastantes probabilidades de que esto vaya a más y se convierta en un problema legal de diversa consideración.

Pipi Estrada, al que hace unos meses le montó el escándalo en plena calle, ha indicado su preocupación al respecto de la situación de Miriam, pero también su decepción al indicar que ella ha querido llegar a este punto a pesar de las ayudas que tenía a su alcance en todo momento.

A la hora de redactar esta noticia, poco más se sabe del estado de Miriam y de cómo va a evolucionar todo esto. El delito de atentado contra la autoridad no es nada baladí y todo parece indicar que se va a convertir en una nueva, y dura, etapa para una Sánchez que parece estar decidida a no recuperar su estado de salud o su estabilidad mental. Solo el tiempo se encargará de aclararnos esta duda llegado el momento. Ya veremos qué sucede exactamente y cómo evoluciona un caso que, todo sea dicho, no parece que vaya a ser positivo para nadie.

