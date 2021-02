Moda: De la reina Letizia a Gabriella de Mónaco: royals ‘encueradas’

Cabe esperar que las mujeres de la realeza se rijan por unos determinados protocolos que afectan no solo a su comportamiento sino también a su estilo y, por tanto, a sus looks. Sin embargo, no siempre cumplir con unas determinadas normas en términos de protocolo tiene que estar reñido con la posibilidad de seguir las tendencias o, al menos, adaptarlas de una manera que no suponga una ruptura de dichos protocolos. En este sentido, son muchas las royals que se han convertido en auténticos iconos de estilo y que no se caracterizan por el clasicismo en sus outfits, sino que arriesgan en sus estilismos y apuestan por las tendencias. En esta línea se encuentran las que no temen incorporar un tejido como el cuero a sus looks.

Podríamos pensar en un principoo que tejidos como el vinilo o el cuero no resultan los más adecuados a la hora de vestir a una reina, una princesa o cualquier otra dama de la realeza o la aristocracia, pero lo cierto es que no siempre es así, sino más bien todo lo contrario. En realidad, junto a las sedas, el algodón, el lino y otros tantos tipos de telas, el cuero se ha convertido en uno de los tejidos favoritos de las royals. Y no es para menos. Su versatilidad hace del cuero un género capaz de adaptarse a multitud de prendas y no como antes, que quedaba relegado especialmente a accesorios como bolsos y zapatos, prendas de abrigo, especialmente cazadoras, y a los clásicos pantalones de estilo vaquero en este tejido.

Sin embargo, al igual que evolucionan las tendencias, lo hacen los usos de los diferentes tejidos y también los protocolos. Hay royals más clásicas como Carolina de Mónaco que no arriesgan en exceso, pero tampoco prescinden de este material. Otras como la reina Letizia son más arriesgadas y tan pronto sorprenden con unos leggins de vinilo como con un culotte de cuero o un vestido en piel, que suavizan a través del look beauty o los complementos.

Todas ellas han conseguido de una u otra manera dar con una fórmula para integrar el cuero en sus looks más protocolarios -por su puesto también lo hacen en sus salidas privadas-, seguir la tendencia fashionista y no resultar en ningún caso estridentes. El truco o la norma que suelen aplicar las royals es elegir una única prenda de piel que destaca en cada uno de sus outfits. Son pocas las que se llegan a atrever con un total look en cuero, porque resultaría demasiado recargado, especialmente para una royal, pero sí que aportan toques de este material que hacen que sus looks sean novedosos y estén a la última sin desafiar las normas.

Una pieza de cuero -especialmente si es negra- queda suavizada si se combina con otras prendas confeccionadas en tejidos más livianos o ligeros -como seda o algodón-, al igual que es mejor recurrir a colores diferentes del clásico negro, que aportan un aire novedoso a un material que de por sí, evoca a escenarios muy diferentes de lo que tenga que ver con la realeza. Descubre en nuestra galería algunos de los mejores looks de royals en cuero y aprende a combinar este tejido con la misma maestría que lo hacen ellas.