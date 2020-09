Muere a los 17 años el influencer Ethan Peters

Ethan Peters, conocido en internet como Ethanisupreme, uno de los beauty bloggers más famosos, ha muerto a los 17 años por causas todavía desconocidas. Su cuerpo sin vida fue encontrado en su dormitorio el pasado domingo 6 de agosto sobre las 11 de la mañana. Gerald Peters, padre del joven, fue quien comunicó la noticia a Fox News.

A esperas de que la autopsia determine de manera oficial la causa de la muerte de Ethan Peters, su propio padre ha confesado en el momento de comunicar la noticia que podría haberse tratado de una sobredodis de drogas. Un hecho que también ha reconocido su mejor amiga, Ava Louise, a través de su cuenta de Twitter donde escribió que «dos dosis» de Percocet habían matado a su mejor amigo.

Esta también quiso dedicarle un tierno mensaje de despedida a través de sus redes sociales: «Este de aquí es mi mejor amigo en todo el mundo. Fue la única persona con la que hablé durante meses. Estaba sola y luchando y Ethan me inspiró de nuevo», comienza diciendo: «Tuvimos nuestra última videollamada anoche y lo siento mucho por haberla cortado tan pronto. No puedo respirar. Este es el mayor dolor que he sentido nunca. He perdido amigos pero nunca había perdido a un mejor amigo».

Sus más de 500 mil seguidores así como otras celebridades de internet han querido dejar mensajes de condolencia en la última publicación que el joven hizo en su cuenta de Instagram. Precisamente esta consistía en una imagen suya cuando era más joven y una actual que acompañó de un poderoso mensaje de empoderamiento contra el bullying: «Me gustaría dar las gracias a todos aquellos que me hicieron bullying. Hago esto al menos una vez al año para ver lo mucho que he cambiado y lo único que no tenía eran las ojeras oscuras«.

«Ethan ha puerto por dos dosis de Percocet»

El Percocet es un opiáceo que combina paracetamol y oxicodona y es recetado para ayudar a pacientes con fuertes dolores. El problema de esta medicina (igual que pasa con otras muchas) es que puede ser adictiva incluso para aquellos que no la necesitan por prescripción médica ya que genera una «gran euforia» al estimular los receptores «opiáceos» del cerebro, tal y como explica el doctor de anteción primaria Peter Grinspoon. Esta medicina cobró gran notoriedad cuando se dio a conocer que el cantante Prince la tomó en sus últimos años de vida.