Muere la madre de Paz Padilla a los 91 años

Paz Padilla ha perdido a su madre. Dolores Díaz falleció el pasado lunes 10 de febrero de 2020 a los 91 años. Como señala La Voz de Cádiz, se encontraba ingresada en el hospital Puerta del Mar de la capital gaditana.

Paz Padilla y su madre juntas | Foto: Instagram

Dolores Díaz, que hubiera cumplido 92 años en abril de 2020, se encontraba ingresada en el citado centro médico desde hacía un tiempo a consecuencia de un accidente por el que se había roto la cadera. La madre de Paz Padilla había sido sometida a una operación.

Lola, como era llamada por sus seres queridos, estaba siendo cuidada por Paz Padilla, que se estaba desviviendo por atender a su madre en estos momentos tan complicados para toda la familia. La humorista no dudó en dejarlo todo para arroparla, y con ella ha estado hasta el final. Paz Padilla estaba muy unida a su madre, a la que adoraba.

Orgullo de madre y orgullo de hija

Dolores Díaz se sentía muy orgullosa de su hija en todo lo que hacía. Una de sus últimas alegrías fue ver cómo su hija daba las Campanadas 2019 en Telecinco. Así lo ha recordado Joaquín Prat en ‘Ya es mediodía’ al conocer la triste noticia: «Siempre hablabas de tu madre y sabemos que le hacía mucha ilusión poder verte dando Las Campanas y que así lo hizo».

Paz Padilla junto a su madre y su hija Anna Ferrer | Foto: Instagram

De hecho, cuando se conoció que Paz Padilla iba a dar las uvas, su madre entró por teléfono en ‘Sálvame’ para darle la enhorabuena con mucho humor: «No te vayas a equivocar con los cuartos, estate tranquila. Lo importante es que lo disfrutes y te lo pases bien», le dijo Dolores Díaz. «Mamá, que ilusión me hace, no me lo esperaba. Gracias por estar aquí. Este año no ha sido un año fácil, pero qué bonito terminar así. Este año pido por ti, te quiero con locura», respondió con lágrimas en los ojos Paz Padilla.