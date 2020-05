Muere la madre de Víctor Sandoval a los 92 años: «Has tenido que morir para que descubra el dolor del alma»

Víctor Sandoval comunicó que su madre se estaba muriendo y desgraciadamente, el sábado 2 de mayo de 2020 informó del fallecimiento a los 92 años de Asunción Novillo. La causa de la muerte han sido las secuelas del coronavirus, enfermedad que logró superar, pero que le dejó muy debilitada.

«Solo has estado dos meses sin papá, ya estáis juntitos. Mamá me dejas roto, el dolor es tan grande que me cuesta hasta respirar… Siempre me decías que estaba enmadrado y qué razón tenías. Has tenido que morir para que descubra el dolor del alma. Ese no tiene consuelo. Descansa en paz, mamá… Volveremos a vernos. Te quiero», ha señalado Víctor Sandoval en su cuenta de Instagram.

Junto al comentario ha mostrado una bonita imagen con su madre. En ella, Asunción Novillo mira a cámara con una sonrisa mientras Víctor Sandoval le da un beso, fiel reflejo del cariño que existía entre ellos. Para el colaborador es un bonito recuerdo que será el el que le ayude a sobrellevar la pérdida.

Víctor Sandoval, muy apenado tras la muerte de su padre Raimundo

Aunque Asunción Novillo superó el COVID-19 a los 92 años y pudo volver a su casa con su familia, la enfermedad le destrozó los pulmones. Tenía muchos dolores y ya no comía, por lo que fue llevada a otro hospital y recibió cuidados paliativos. En ese trance tuvo el apoyo de sus hijos, rotos de dolor por el sufrimiento de su madre y por la inminente pérdida.

Su padre murió dos meses antes

Se da la triste circunstancia de que en febrero de 2020 había fallecido el marido de Asunción Novillo y padre de Víctor Sandoval, Raimundo Díaz, por lo que el dolor de la familia es enorme al haber tenido que enterrar al matrimonio en tan poco tiempo. Víctor Sandoval se apoya ahora en sus hermanos y en amigos como María Patiño o Paz Padilla, que le han dado todo el consuelo posible.