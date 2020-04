Muere Logan Williams, actor de ‘The Flash’ y ‘Sobrenatural’, a los 16 años

Parece que las tragedias y las situaciones complicadas no dejan de aumentar. El actor canadiense Logan Williams ha fallecido de forma repentina a los 16 años. Sin duda, una tremenda tragedia que ha cogido por sorpresa a todos los miembros de su familia a los seguidores que han podido disfrutar de sus personajes en diferentes y conocidas series de televisión.

Ha sido The New York Post el medio que ha confirmado la triste noticia del fallecimiento de Logan Williams, un joven que tenía toda la vida por delante. Por ahora, se desconocen las causas de su fallecimiento, pero su madre ha enviado un comunicado a los distintos medios para confirmar la pérdida: «Estoy absolutamente destrozada y a eso se añade el hecho de que no puedo abrazar a mis padres, quienes han perdido a su único nieto».

Logan Williams en ‘The Flash’

Sin duda, la situación es cuanto menos complicada y dolorosa, teniendo en cuenta que en todo el mundo se están produciendo ingentes cantidades de fallecimientos y de contagios por la pandemia del coronavirus. Precisamente por esto, Marlyse Williams está atravesando un momento dolorosísimo al no poder pasar el duelo junto a sus seres más queridos. «Con su talento y su aspecto, Logan tenía el potencial para ser una gran estrella», añadía su madre en el comunicado.

Una carrera prometedora

Logan Williams se había dado a conocer mundialmente gracias a su papel de Barry Allen. Sin duda, el joven tenía una carrera prometedora tras haber participado en las series de ‘The Flash‘ y ‘Sobrenatural‘. Sin ir más lejos, varios compañeros de rodaje han querido dedicarle unas emotivas palabras en redes, como es el caso de Grant Gustin: «He escuchado la devastadora de noticia de que ha fallecido Logan Williams. Me impresionó tanto no sólo el talento de Logan, sino su profesionalidad en el set… Mis pensamientos y oraciones estarán con él y su familia durante lo que estoy seguro de que es un momento inimaginablemente difícil para ellos».

John Wesley Shipp, que interpretó a Barry Allenn en ‘The Flash’ en 1990, también se ha despedido de él: «Devastado tras conocer la muerte de Logan Williams a los 16 años. Estaba 100% comprometido con interpretar al joven Barry Allen y le echamos mucho de menos tras pasar esa parte de la trama. Todo mi amor y dolor hacia la familia y amigos de Logan tras su pérdida». Sin duda, una grandísima pérdida.