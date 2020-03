Muere Mark Blum (‘Cocodrilo Dundee’, ‘You’) a los 69 años víctima del coronavirus

La pandemia del coronavirus sigue cobrándose víctimas a lo largo y ancho del planeta. Nadie se libra de ser posible infectado del COVID19 y cada vez son más los países que están tomando severas medida de confinamiento para tratar de frenar la expansión del coronavirus. Medidas que poco a poco también está tomando Estados Unidos, donde ya hay más de 81.000 contagiados. Allí lamentablemente también hay que empezar a hablar de víctimas del virus. Y entre ellos está el actor Mark Blum.

Al empezar a notar los síntomas más típicos del coronavirus, el intérprete acudió a un centro médico, donde se realizó la prueba que arrojó un claro positivo. Su salud fue poco a poco debilitándose y han sido las complicaciones generadas por el COVID19 lo que ha sesgado su vida a los 69 años, tal y como ha confirmado la vicepresidenta ejecutiva de SAG-AFRTA, asociación de la que Blum era miembros.

Asimismo, la compañía de teatro Playwright Horizons también ha lanzado un mensaje a través de las redes sociales para despedirse del actor con el que tantas veces ha trabajado: «Con amor y el corazón roto, Playwrights Horizons rinde homenaje a Mark Blum, un querido amigo de toda la vida y un artista consumado que falleció esta semana. Gracias, Mark, por todo lo que trajiste a nuestro teatro, a teatros y audiencias de todo el mundo. Te extrañaremos».

Y minutos más tarde le rendía su particular homenaje mostrando fotos de algunas de las innumerables obras de la compañía en las que ha participado: «Gracias, Mark, por todo lo que trajiste a nuestro teatro, a teatros y audiencias de todo el mundo. Te extrañaremos. Ve aquí fotos de algunos de los espectáculos en los que apareció Mark, incluidos Rancho Viejo, After the Revolution, Little Footsteps y Gus and Al».

With love and heavy hearts, Playwrights Horizons pays tribute to Mark Blum, a dear longtime friend and a consummate artist who passed this week. Thank you, Mark, for all you brought to our theater, and to theaters and audiences across the world. We will miss you. pic.twitter.com/NMVZFB5hPb

? Playwrights Horizons (@phnyc) March 26, 2020