Muere Vicente Fernández, el cantante mexicano, a los 81 años

Hoy América Latina se ha vestido de luto. El famoso cantante de música ranchera, Vicente Fernández, ha fallecido a las 6:15 de la mañana. Así se lo hizo saber la familia del artista mexicano a sus seguidores, que recordarán por siempre grandes éxitos como Por tu maldito amor, Acá entre nos y Volver, volver, entre muchos otros.

Cabe destacar que el más conocido como el Charro de Huentitán no estaba atravesando su mejor momento de salud. El intérprete había pasado cuatro meses hospitalizado a consecuencia de ciertas complicaciones que habrían surgido a raíz de una caída accidental que le causó diversas molestias en las vértebras cervicales durante el pasado mes de agosto. Un durísimo achaque del que parecía no haberse recuperado del todo y ahora sus seres queridos se han visto obligados a difundir la triste noticia a través de su cuenta de Instagram: “En Paz Descanse Sr. Vicente Fernández. Lamentamos comunicarles su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 6:15 am. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando #ChenteSigueSiendoElRey”. En cuestión de instantes, la publicación alcanzó los casi 40 mil “me gusta” y una oleada de comentarios con condolencias por parte de sus fans.

Hace poco más de 24 horas, la familia ya posteó un comunicado en el Instagram del fallecido en el que avisaban de que el estado del padre de Alejandro Fernández estaba complicándose por momentos: “El Sr. Vicente Fernández en las últimas 12 horas presentó agudización de su estado de salud. Presenta mayor inflamación de sus vías respiratorias bajas e incremento del apoyo respiratorio. Se requirió sedación para mantener confort. Continúa manejo multidisciplinario. Su condición el día de hoy es crítica. Pronóstico muy reservado. Más que nunca, se agradece el apoyo y comprensión de este momento por el que pasa la familia Fernández”, escribieron, dejando entrever que apenas había esperanza para Vicente.

Aunque su estado era relativamente estable en los últimos meses, fue durante el pasado 9 de diciembre cuando el cantante de rancheras sufrió un bajón terrible a consecuencia de algunas complicaciones derivadas de su reingreso a terapia intensiva, el cual tuvo lugar el 1 de diciembre. De hecho, durante una de las últimas emisiones de Venga la Alegría, el equipo comentó que notó a El Potrillo visiblemente afectado, lo que indicaba que la salud de su padre tal vez habría empeorado. Una suposición que se hizo más sólida cuando se supo que uno de los pulmones del cantante estaba fallando, algo que tampoco desmintió el propio Alejandro y que después confirmó Vicente Fernández Jr: “Está grave, está delicado. Estamos todos en oraciones”, confesaba el joven para TV Azteca.

Además de haber triunfado en el ámbito laboral, Vicente también fue un hombre afortunado en el amor. Durante su juventud tuvo la oportunidad de conocer a quien sería su compañera de vida, Cuquita Abarca, con quien además tuvo a sus hijos: Vicente Fernández Jr., Alejandro y Alejandra Fernández. Una familia que no ha dejado de crecer, haciendo abuelo y bisabuelo al artista mexicano.