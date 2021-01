Mujeres, madres y universitarias: te contamos qué famosas han pasado por la Facultad

Guapos, ricos, famosos y también universitarios. Muchas de la celebs patrias y de fuera de nuestras fronteras pueden presumir de tener una licenciatura conseguida con esfuerzo, a base de hincar codos y en algunas ocasiones con el objetivo de cumplir el sueño de sus progenitores. En su gran mayoría pasaron por la facultad en sus tiempos de estudiantes, pero hay otros que han decidido ampliar conocimiento ya sea motivados por el parón que ha supuesto la pandemia, por poder ascender en el trabajo o también cumpliendo esos míticos propósitos de año nuevo que incluyen aprender idiomas, hacer dieta y cómo no, estudiar una carrera. En nuestra redacción nos hemos fijado en las famosas españolas universitarias que curiosamente comparten perfil: mujeres, madres y con un título bajo el brazo.

Ana Obregón

Dice el dicho que el saber no ocupa lugar. Y si hay una universitaria por antonomasia en España esa es Ana Obregón. A pesar de haber alcanzado el éxito laboral como presentadora y actriz, Ana puede presumir, y presume, de ser bióloga. Un título del que se ha escrito y se ha hablado mucho, y que ha llevado a algunos comunicadores a dudar de que la reina de las Campanadas hubiera pasado por la Universidad. Pues no solo pasó por la facultad de Ciencias Biológicas de la capital, sino que además cursó dos másters. Cansada de las críticas y de las bromas a costa de su título, Obregón no dudó en publicarlo en sus redes sociales hace ya dos años.

María José Campanario

También por la rama de Ciencias encontramos a María José Campanario. Cuando conoció a Jesulín de Ubrique trascendió que trabajaba como técnico de laboratorio de Anatomía Patológica en Castellón. Pasado los años y siendo madre de sus dos hijos, decidió ampliar su formación y cumplir su sueño de convertirse en odontóloga. Pero su paso por la Universidad no fue fácil. Su condena por un delito de estafa provocó que la Universidad Europea de Madrid donde estaba matriculada, le negara la posibilidad de continuar en el centro con sus estudios. De ahí a Barcelona donde estuvo unos meses, y finalmente fue en Oporto donde encontró el lugar ideal para convertirse en dentista bajo el anonimato que le proporcionaba la ciudad portuguesa, aunque para ello tuviera que estar lejos de su familia. En 2015 recibió su preciado título y, tras un máster, la de Castellón ha podido ejercer como odontóloga infantil en una clínica catalana hasta la llega de la pandemia.

Alba Carrillo

Cuando se presentó a ‘Supermodelo’ ya estaba estudiando Publicidad y Relaciones Públicas, carrera que finalizó durante su relación con Fonsi Nieto. Modelo, mamá y colaboradora de televisión, ha encontrado en los estudios su balsa de aceite. Ella misma lo ha reconocido, estudiar una carrera le da paz y tranquilidad. Así que hace un año, y tras superar su divorcio de Feliciano López, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ se matriculaba en Criminología para así poder ampliar su formación y sus oportunidades laborales. Pero antes de esto, también acudió a la escuela que Le Cordon Bleu tiene en Madrid, donde realizó un curso de repostería. A Alba no se le pone nada por delante.

Isa Pantoja

Y como muy bien dice Carrillo, quizá la Universidad le de a la hija de Isabel Pantoja la calma que necesita ahora en su vida. En septiembre, y a sus 25 años, aprobaba selectividad y se matriculaba en Derecho en la Universidad de Cádiz. «Soy la primera Pantoja que va a la Universidad», decía orgullosa entonces. Fue en la revista LECTURAS donde confesaba el motivo que le había llevado a elegir esta carrera y no otra: defender su honor y el de su madre. Mal no le vendrá convertirse en abogada. Su madre y su hermano se encuentran en plena guerra y parece que eso va a incluir visitas a los Juzgados. Y ya se sabe que entre recursos y recursos puede que a Isa le de tiempo a sacarse la carrera a tiempo para ejercer de defensora de la tonadillera o de su hermano. Por el momento ya está preparando los exámenes del primer semestre.

Elsa Pataky

El éxito le llegó cuando estudiaba Periodismo en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, donde además compartía aula con uno de sus compañeros en ‘Al salir de clase’. Se licenció cuando su cara ya era conocidísima no solo en los pasillos de su facultad, también en la calle. Pero nunca ejerció. Eso sí, inteligente ella, y a sabiendas de cómo es de dura la profesión de actriz no vaciló en matricularse en una carrera, por si llegaban las vacas flacas. Nunca llegaron y aunque no ha llegado a recoger Goyas ni Oscars, la intérprete tiene algo que nunca la quitarán y que consiguió estudiando para los exámenes entre guión y guión: su título de periodista.

Madame de Rosa

La influencer Ángela Rozas, más conocida en las redes como Madame de Rosa tocó el cielo del mundo 2.0 al ser una de las primeras it girls en conocer el éxito. Sus publicaciones le llevaron a dar el salto a la televisión junto a su compañera Dulceida y el diseñador Cristo Bañez en ‘Quiero ser’. Fue el programa con el que Sara Carbonero cambió de registro, aunque no tuvo el éxito esperado. Pues bien, Madame de Rosa sorprendió a sus seguidores durante la pandemia al anunciar que retomaba su antigua profesión de enfermera para así ponerse en primera línea siete años después de trabajar en un hospital. Un bonito gesto que se saldó con varios posts relatando cómo estaba viviendo la dureza del trabajo en pleno estado de alarma y con ella, semanas más tarde, siendo positivo por COVID.

Fabiola Martínez

La última en embarcarse en la vida universitaria ha sido la mujer de Bertín Osborne. La venezolana comenzaba el año compartiendo en sus redes sociales su nuevo reto académico: un máster con doble titulación. Y aunque no daba pistas sobre la especialidad ni la Universidad en la que está matriculada, la mujer de Bertín ha dejado claro que vuelve a estudiar con ganas y muy ilusionada.