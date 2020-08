Muy duro: mazazo profesional y personal que asfixia a esta concursante de OT

El éxito de Ana Guerra: ‘Lo malo’, seguido de un fracaso, su single ‘Bajito’

Lo cierto es que Ana Guerra arrasó con su tema feminista ‘Lo malo’, interpretado junto con la también ex concursante de OT de la misma edición que la suya, Aitana. Pero cuando pensábamos que este iba a ser su lanzamiento definitivo hacia su estilo más idóneo por la música latina, nos equivocábamos. ¿Dónde estaba Ana War en ‘Bajito’? Pues eso, muy bajito pasó este single,por no decir desapercibido en pleno auge de su carrera musical. Y es que, no podemos distinguir del todo su voz entre tanto arreglo y efecto musical como lleva la melodía. Sin duda, el primero que no el último batacazo profesional.