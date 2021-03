Nagore confiesa los problemas que tuvo durante su infancia: «Fue horrorosa»

“Soy adicta a ir a terapia desde hace muchos años”

> Nagore Robles ha tenido una charla muy interesante con el influencer Luc Loren, conocido por visibilizar el papel de la mujer en los medios de comunicación. La tertuliana ha participado en una sección, llamada No estamos locas, donde se pretende normalizar los problemas de salud mental. No ha tenido ningún reparo en reconocer que ha tenido que pedir ayuda a profesionales en más de una ocasión. “Soy adicta a ir a terapia desde hace muchos años. He pasado por varias terapeutas que me han ayudado muchísimo”, comenta muy orgullosa.

La vida de Nagore Robles cambió a partir de 2009, año en el que decidió participa en GH 11. Desde que se puso delante de las cámaras , se convirtió en uno de los rostros más controvertidos de la televisión. Muchos programas quisieron aprovecharse de su tirón mediático, y empezó a colaborar en varios formatos de la cadena. De un momento a otro, dejó de ser una persona anónima, para posicionarse como el rostro más popular de la pequeña pantalla. La tertuliana, ha querido sincerarse sobre este gran cambio.

“En general estoy bien, feliz. No significa que haya días de mierda, que esté ansiosa, nerviosa, que no duerma, o que esté triste. Pero bueno, para mí son todas las fases del ser humano. Yo las acepto todas, pero en general te puedo decir que estoy bien. No se puede estar bien las 24 horas, es agotador. Te estarías engañando a ti misma”, le comenta Nagore a Luc Loren. A pesar de parecer una mujer invencible, la tertuliana ha dejado claro que también necesita el apoyo de sus seres queridos para salir adelante.

La colaboradora ha confesado que su trabajo en la pequeña pantalla no es tan fácil como parece. “Tengo varias caretas. Yo llego a televisión y me pongo la careta sonriente, aunque esté mal. Porque, dependiendo del programa en el que estés, no es un espacio para decir que estás mal. Si me contratan, es para dar espectáculo, para divertir. Es algo que me encanta y se me da bien, pero a veces resulta agotador”, confiesa. El entrevistador se ha quedado muy sorprendido ante la sinceridad de su invitada. Así que, ha aprovechado para preguntarle por algo de lo que nunca ha querido hablar: su infancia.

