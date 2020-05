Nagore Robles se emociona en ‘Supervivientes 2020’: «He perdido a una persona importante hace poquito»

El puente de las emociones ha conseguido que no solo afloraran los sentimientos de sus protagonistas, sino que además otras personas se hayan sentido identificadas por todo lo que se ha llegado a decir. Nagore Robles ha roto a llorar en mitad de la gala de ‘Supervivientes 2020’, y es que no ha podido evitar emocionarse con las palabras sobre todo de Jorge, quien ha hablado del valor de la familia.

Lara Álvarez emocionada en’SV 2020’/ Foto: telecinco.es

«Ha tocado temas que me cuestan mucho… La pérdida de alguien importante que pasé hace poquito… Y es complicado», decía la colaboradora al respecto, confesando una pérdida, para seguir diciendo: «Es tan importante hablar de sentimientos… Muchas veces no nos permitimos rompernos porque pensamos que la debilidad es algo negativo y todo lo contrario, hablar de sentimientos, de amor, de emociones nos llena de vida, nos fortalece y nos hace mucho más felices, deberíamos practicarlo cada día».

La conclusión más importante ha llegado después, porque ha hablado de arrepentimiento y en cierto modo ella también ha hecho ese puente de las emociones: «Si algo me queda es eso que decía, ‘si quieres a alguien dale las gracias, pídele perdón, dile te amo’, es algo que me llevo porque esa persona no hubo ni un solo día que no le dijera todo esto y que era la persona más importante de mi vida, y con eso me quedo».

Fani se emociona en ‘SV 2020’/ Foto: telecinco.es

Pero ella no ha sido la única que ha dejado aflorar cómo se siente, porque Lara Álvarez, presentadora del programa que se encuentra en Honduras, no ha podido contener las lágrimas cuando ha oído el testimonio de Elena Rodríguez, quien ha revelado que su madre la pegaba por su dislexia, sin conocer el problema real que tenía su hija. Cuando se ha venido abajo, ha dicho: «Perdonadme», y tras abrazarse con Elena, ha dicho: «Es muy duro lo que has contado, te voy a dar un abrazo, no tenía ni idea».

Más emociones en el plató

Además, en el plató de ‘Supervivientes 2020’ ha sido Fani la que ha recordado que su vida no ha sido nada fácil, y que esto le estaba afectando: «Estoy pasando por una situación parecida, me toca mucho y me duele», ha reconocido. `