Nagore Robles y Sandra Barneda se dan una segunda oportunidad cuatro meses después de su ruptura

Segundas partes nunca fueron buenas, pero parece que Nagore y Sandra Barneda están dispuestas a romper con cualquier predicción. Fue a finales de septiembre de 2019 cuando se dio a conocer la ruptura sentimental entre las dos presentadoras de Telecinco por motivos que nunca llegaron a revelarse aunque los medios apuntaban a que la periodista había comenzado un acercamiento con otra mujer de su pasado. Sea como fuere, con la llegada del nuevo año las dos presentadoras de Telecinco han decidido volver a retomar una relación que dio comienzo 3 años atrás.

Nagore y Sandra Barneda, pilladas juntas | Foto: QMD!

La prueba de la reconciliación ocupa este lunes 3 de febrero la portada de la revista QMD!. En las fotografías se puede ver a Nagore y a Sandra Barneda paseando juntas por las calles de Madrid e incluso besándose de manera muy romántica sin miedo alguno a ser vistas. Pero esta reconciliación, al igual que ocurrió con su ruptura, era un secreto a voces. Ya la actual presentadora de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ mostraba lo feliz que era durante la alfombra roja de la premiere de ‘Adú’, algo que hacía presagiar una buena nueva en su vida.

«Estoy feliz, estoy en mi mejor momento«, reconocía Nagore. Tampoco tuvo ningún reparo en hablar maravillas de la que se creía que era su exnovia: «Sigue siendo una mujer a la que quiero y admiro, a la que respeto y que nos vamos a seguir respetando y apoyando en todo. Estamos orgullosas la una de la otra«. Respecto a todo lo que Barneda contó durante su paso por el programa de Jesús Calleja, se mostró también muy orgullosa por el ejemplo que fue para muchas personas: «Creo que es lo más bonito que ha hecho. Ha sido ella misma y creo que fue espectacular».

Sandra Barneda sobre su relación con Nagore: «Fue el detonante»

Y es que Sandra Barneda concedió su entrevista más sincera mientras vivía una auténtica aventura de la mano del también presentador de Cuatro. Allí se sinceró sobre cómo descubrió su homosexualidad y todos los problemas que tuvo con sus padres cuando se lo contó. «En el fondo la que no había encajado era yo. Para mí fue terrible y me fui. Les dejé una carta y les dije: ‘Os pido una cosa: que me respetéis’«, y tras esto estuvo durante casi 9 meses sin tener ningún tipo de contacto con sus padres. Fue en Navidad cuando volvió a casa y retomó la relación ellos.

La presentadora reconoció que Nagore era, junto a sus padres, una de las personas más importantes de su vida. «Nagore, mis padres… Todos los momentos que han sido duros me han acompañado«, reconocía. Su compañera de cadena fue la excusa perfecta para sacar a la luz su homosexualidad y poder vivir de forma relajada su condición sexual de cara al gran público. «Me he controlado mucho y es como que te descorchan. No me importaba nada ya. Sentirme por fin relajada y no ofendiendo a nadie. Nagore el detonante«.