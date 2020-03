Nando y Gonzalo Montoya hablan largo y tendido sobre los participantes de ‘La isla de las tentaciones’

Gonzalo Montoya está recuperándose de su ruptura con Susana Molina, un momento que se vivió de lo más intensamente en ‘La isla de las tentaciones‘. La joven tomó la decisión de romper esta relación después de darse cuenta en el programa de que ya no quería estar con él por muy dolorosa que le resultara la ruptura. Ahora, cada uno está haciendo su vida por separado y el sevillano está volcándose con su canal de MTMAD.

Si en el primer vídeo hablaba de lo triste que estaba por su ruptura con Susana y de cómo estaba afrontando esta nueva vida sin su pareja, ahora el tono del vídeo del canal ha sido bastante diferente. En esta ocasión, Gonzalo aparecía junto a su hermano Nando, quien también se ha hecho muy conocido al defender a su hermano en ‘La isla de las tentaciones’. «Susana ya vuela sola. ¿Qué opinas sobre ese chaval con el que se le ha visto?», le decía Nando refiriéndose a la posible relación entre Susana y Cepeda.

Gonzalo Montoya en su vídeo de MTMAD

Gonzalo no ha querido decir gran cosa pero sí que ha demostrado que no le haría demasiada gracia si fuera verdad: «No quiero ni mirar, espero que sea mentira lo que me estás diciendo». Rápido comenzaron a tirar de su particular humor y Nando le preguntaba por posibles novias y demás y Gonzalo le respondía: «Estoy bastante cotizado», decía divertido. «Poco a poco voy remontando, estoy feliz», añadía. Tras esto, comenzaba a hablar de los y las compañeras de ‘La isla de las tentaciones’ y, de algunos, no demasiado bien.

«Vamos remontando todos. A día de hoy sigo pensando ¿qué hacía Isma con Andrea que tenía una neurona? Cuando nos presentamos le dije ‘me llamo Gonzalo’ y ella ‘¿qué?», decía el joven. «Según se vio en el debate ella parece que tiene un patrón. Le pone los cuernos con quién esté», añadía Nando, a lo que Gonzalo respondía: «Le gusta el libertinaje, se lo pasa bien, que es lo que tiene que hacer». «José y Adelina están francamente bien y veo a Álex muy enamorado. Ahora es cuando le he podido conocer bien. Nati es un amor de persona y le veo contento».

Además, han hablado de muchas más personas: «Fiama también está feliz con Joy que es un pedazo de tío», y añadían: «Creo que la mayor hostia se la va a pegar Fani». Gonzalo daba su opinión: «Se cree la nueva Belén Esteban y Belén solo hay una. La familia se tira los trastos y no deja de ser una chica que pasará sin pena ni gloria». Nando fue un poco más sensato con su opinión: «Fani es muy televisiva pero simplemente que tenga un poco de cabeza. Fani tiene su personalidad, una personalidad arrolladora».

Gonzalo Montoya y Nando en su vídeo de MTMAD

¿Qué chicas le gustan a Gonzalo?

Durante el vídeo también han hablado de las posibles chicas que a él le gustarían y, señalando en concreto a famosas no dudó en decir: «Estela Grande es super guapa». Rápido, su hermano Nando le decía: «Déjate de rollos que la familia Matamoros es muy chunga. Estela te queremos pero por favor no te metas en nuestra vida». Respecto a chicas, también volvió a hablar de Katerina, su tentación en ‘La isla de las tentaciones’, y comentaba: «Katerina es de las chicas que más guapas he visto. Me levantaba en la isla, la veía recién levantada sin maquillar y sin nada, y decía ‘omg’. Estaba enamoradita de mí».