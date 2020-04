Naomi Campbell confiesa que solo realiza una comida al día para mantener la figura

Son muchas las leyendas urbanas existentes en torno a las dietas que siguen las modelos para tener siempre el cuerpo ideal. Todavía resuena en los medios la afirmación que un día hizo la modelo brasileña Adriana Lima sobre la dieta que realizada los días previos a desfilar para Victoria’s Secret (cuando todavía existía su famoso desfile): solo ingería zumos durante los 7 días previos hasta la 12 horas antes de fashion show, que dejaba de comer y beber para sus músculos estuviesen lo más definidos posible.

Pero si esto parecía un locura, Noemi Campbell acaba de desvelar cuál es su secreto para tener a sus 49 años (50 el 22 de mayo de 2020) el mismo cuerpo que tenía cuando debutó sobre la pasarela allá por 1987: realizar una única comida al día. Según publica el diario The Sun en una entrevista, la supermodelo afirmó que: «Yo como mi almuerzo y el almuerzo es mi cena. Realmente solo como una vez al día«.

La británica reconoció también que tienes su días libres en la dieta: «Nunca está planeado. Podría ser un día, podrían ser dos. Lo hago cuando tengo ganas de hacerlo«. Estos días se permite el lujo de toma algún postre: «El domingo es mi día libre así que haré postres: pastel y pudin».

Dieta con días de ayuno

Pero este día si dieta también se combinan con otros en los que ayuna, algo que hacía más cuando era joven y tenía algún desfile importante. De hecho, en una entrevista concedida en 2013, aseguró que había seguido esta estricta dieta durante 10 días seguidos durante una Semana de la Moda: «Como cuando tengo ganas y no me muero de hambre. Si quiero hacer un día sin comer, lo hago y solo tomo agua o zumos«, asegura: «Depende de cómo me sienta. Normalmente cuando hace calor solo me apetecen zumos«. A esta estricta y escueta dieta también se le suman otras restricciones como es no uso de lácteos y gluten en sus dietas.

Además la modelo asegura que también hace deporte de manera regular en su casa ya que para ella ir a un gimnasio la pone realmente nerviosa. Y eso no cuesta creérselo ya que a comienzos de 2020 la supermodelo compartió en su canal de Youtube todo lo que hace cuando viaje en un vuelo con más pasajeros (en business, así) desinfecta todos los rincones de la cabina de su asiento y lleva sus propia manta.