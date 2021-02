Naomi González, hija de Francisco, se toma la revancha definitiva contra su padre: «Me llamó analfabeta»

Naomi pone a su padre contras las cuerdas

> Naomi se ha cansado de ser rechazada por su padre, el cantante Francisco, y ha llegado dispuesta a desvelar absolutamente todo acerca de la complicada relación que han mantenido a lo largo de estos últimos años. “Busco la verdad. Tengo 20 años y no sé nada de mi padre. Me ha faltado mucho cariño. No me ha reconocido, pero no tengo tampoco dudas a pesar de que no hay pruebas de paternidad de por medio“, ha confirmado en Sálvame.

Y es que desde que en 2001 saltará el escándalo cuando Denia Apolinar, supuesta amante de Francisco, decidiera denunciarle por no querer hacerse cargo de la hija que habían tenido en común, empezaba una guerra que todavía no ha terminado. La bailarina dominicana no pedía otra cosa que no fuera que el cantante reconociera a su hija y se hiciera cargo de ella económicamente, algo que hasta el día de hoy no ha sucedido. Todo, a pesar de que un juez haya dictaminado que legalmente Naomi si es hija suya después de que Francisco se negase en repetidas ocasiones a hacerse la pruebas de paternidad.

Por su parte, Naomi asegura confiar en la palabra de su madre, a pesar de que no tiene pruebas físicas que demuestren su parentesco con el cantante. “Creo a mi madre, pero es que tampoco estoy segura. Sé que él es mi padre porque me lo han contado desde pequeña, pero no hay ningún papel que me lo confirme. He sentido mucho su ausencia. La única vez que lo vi, fue de lejos”, seguía relatando la joven. Y, curiosamente, a pesar de que su padre nunca ha querido tener relación con ella, no ocurría lo mismo con su abuela, quien siempre la ha considerado su nieta.

Siguiente: Juan Ramón, hermano de Francisco, desmiente a Denia Apolinar