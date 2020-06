Natalia Jiménez: «Yo no quería basar mis valoraciones en si un concursante de ‘OT 2020’ me cae bien o mal»

Natalia Jiménez empezó en el mundo de la música tocando en las calles de su ciudad natal, Madrid, y dio el salto a la fama como vocalista del grupo ‘La Quinta Estación’ en 2001 cosechando tanto éxito en España como al otro lado del charco, en México y Estados Unidos. Fue en 2011 cuando decidió seguir con su carrera en solitario y el éxito en América no dejó de subir como la espuma. Tanto que acabó dando el salto a la televisión como jurado de diferentes talents. Primero fue en España con ‘El número 1’ y luego en América con ‘La Voz Kids’ y ‘La Voz’. Su carrera profesional siguió creciendo lejos de su país natal hasta convertirse en una cantante de rancheras y todo un referente en el país mexicano.

Pero el 2020 fue para Natalia Jiménez el año de retomar viejas costumbres y de volver al país que primero la vio emerger como cantante. Primero lo hizo en la pequeña pantalla al darse a conocer que sería jurado de una nueva edición de ‘Operación Triunfo’, que volvía a TVE después de un pequeño parón de un año para regenerar un formato que se había consumido como la pólvora.

Jurado en ‘OT 2020’

Pero el papel de la cantante no dejó indiferente a nadie desde su primera aparición en el programa. Ella misma reconoce que viene de «otro tipo de programas en los que el jurado tiene otra actitud» y que eso en ‘OT 2020’ «no se entendió» generando tanto amor como odio entre la audiencia. Además su actitud mucho menos comedida que la de sus compañeros de mesa no hizo más que centrar la atención sobre ella. «He sentido mucho hate pero a mí me da igual, yo respondo«. Y así lo hizo. «Nunca me imaginé que una respuesta a un fan iba a generar tanto lío». Tanto que llegaron a pedir incluso su expulsión.

Y si de por si esta tercera edición del nuevo ‘OT’ no viniese ya con suficientes novedades a sus espaldas, la crisis mundial generada por el coronavirus obligó a cerrar la academia durante un tiempo y los concursantes tuvieron que salir al mundo real de la noche a la mañana. Un hecho que, según Natalia Jiménez, no les benefició especialmente. «A los concursantes les ha costado retomar el programa después del parón«, asegura. «Algunos han visto el impacto del programa fuera y les ha afectado para mal«. La cantante, que ha visto esto con sus propios ojos, tiene claro que lo mejor hubiese sido que los concursantes siguiesen teniendo «esa actitud humilde que tenían al principio».

Roberto Leal con el jurado de ‘Operación Triunfo 2020’ El jurado de OT

Y en esta conversación que tuvo lugar a escasas horas de la gran final de ‘OT 2020’, gane quien gane, Natalia Jiménez tiene claro que hay unos cuantos concursantes que están más que capacitados para iniciar ya una carrera en solitario. Uno de ellos es Bruno Carrasco, quien para la cantante «puede ser cualquier cosa en la música por todas sus facetas»; también Maialen porque «es muy polifacética y es ella misma» en lo que hace. Por supuesto Nía Correia, quien se ha ganado al 100% de los miembros del equipo y a la propia audiencia: «Es una de las artistas más completa que ha salido de ‘OT’ en muchos años», asegura. Y por último, Hugo Cobo, en quien ve todo un artista sin precedentes: «No he visto un artista español como él».

[embedded content]

‘El lado izquierdo de la cama’

Pero no fue este el único gran proyecto de Natalia Jiménez en los últimos meses. Con motivo de su regreso a España después de años trabajando en México, la cantante presentó su último single ‘El lado izquierdo de la cama‘. Con este sencillo, Jiménez regresa así al pop en el que dio sus primeros pasos en el mundo de la música y en su país natal. Una letra que además está compuesta por Claudia Brant (galardonada en los premios Grammy) y el cantante español Pablo López.

‘México de mi corazón 2’ y ‘Los mariachis’

Siguiendo en el mundo de la música, la artista también se encuentra hora inmersa en que será su segundo homenaje musicado a su otro país, México. A finales de 2019 presentaba ‘México de mi corazón‘, un álbum de rancheras que conquistó a su público tan fiel en su segunda patria. Así que viendo el éxito arrollador de este Natalia Jiménez ya se encuentra inmersa en una segunda parte, ‘México de mi corazón 2‘, en el que colaborará con grandes artistas de la música mexicana.

[embedded content]

Y si todo esto ya parece mucho, todavía le quedaba una faceta más por desarrollar en un año tan complicado como está siendo este 2020: la de actriz. La española anuncia con orgullo su nuevo proyecto interpretativo en una nueva serie para Netflix titulada ‘Los mariachis‘.