Natalia Rodríguez cuenta su experiencia tras haber padecido coronavirus: «He perdido el gusto y el olfato»

Son muchas las personas que están teniendo que hacer frente al coronavirus y, por suerte, muchas de ellas superan la enfermedad sin secuelas y casi sin enterarse. Esto no implica que los miedos no afloren en las personas que se contagian y que deben estar en cuarentena durante 15 días o más hasta que den negativo. Pues bien, este ha sido el caso de Natalia Rodríguez, quien ha contado su experiencia tras haber superado el coronavirus.

«Me paso por aquí para contaros que a finales de julio – principios de agosto di positivo por coronavirus. Lo supe porque un contacto muy directo a mí se encontraba fatal, fue al hospital, le hicieron la PCR y dio positivo. Una epidemióloga se puso en contacto conmigo, me hicieron a mí también la PCR y di positivo», comenzaba contando Natalia. Su mayor preocupación eran sus padres, con quienes se encontraba en ese momento: «Me asusté muchísimo porque estaba en casa de mis padres y me asustaba que ellos estuvieran contagiados por mi culpa».

La artista ha explicado que sometieron a todos sus contactos a las pruebas y dieron negativo, lo que le alivió bastante: «Les hicieron la PCR a toda mi gente, a todos mis contactos y todos salieron negativos, menos mal». Por suerte, Natalia no ha tenido ningún síntoma grave: «Yo he sido asintomática, no he tenido ningún síntoma de nada, solamente he perdido el gusto y el olfato que todavía no los he recuperado, pero bueno, no pasa nada».

Toda precaución es poca

Natalia Rodríguez continuaba explicando cómo ha sido para ella tener coronavirus: «Me he sentido con energía, he hecho deporte pero, eso sí, he estado aislada unos 20 días sin contacto con nadie. Mi propio baño, mi ropa la metía en una bolsa para que no estuviera mezclada con la de mi familia, pero eso ya ha pasado. Me han hecho las analíticas, que soy inmune, que tengo los anticuerpos y que no contagio».

Además, la cantante ha aprovechado para mandar un mensaje de concienciación a todos sus seguidores: «Pero como todo esto es tan nuevo no me pienso relajar porque viendo la televisión da miedo, hay muchísimos rebrotes, parece que nos estamos relajando y no puede ser. Hay que seguir luchando, tenemos que seguir usando mascarillas, lavándonos las manos, teniendo distancia social… porque parece que nos hemos olvidado de todo lo que hemos pasado. De esos meses de confinamiento encerrados. Espero que mi testimonio haya servido un poco para algo y que sigamos las normas: mascarilla, distancia social y lavarse las manos. No queda otra. Vamos a luchar entre todos», concluía.