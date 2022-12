Nick Carter, de Backstreet Boys, se defiende de la acusación de violación a una menor autista

Una menor autista denunciaba que Nick Carter, de Backstreet Boys, le había violado. El cantante se defiende ante la oleada de críticas recibida.

Una menor autista denunciaba que Nick Carter, de Backstreet Boys, le había violado. El cantante se defiende ante la oleada de críticas recibida. Shannon «Shay» Ruth dio ayer una rueda de prensa alegando que el cantante le violó cuando ella tenía 17 años.

Michael Holtz, abogado de Carter, opina que «esta declaración sobre un incidente que, presuntamente, ocurrió hace más de 20 años no solo carece de base legal, sino que es totalmente incierta». Además, añade otro tipo de acusaciones a su declaración.

«Desgraciadamente, la señora Ruth lleva varios años manipulando y haciendo alegaciones falsas sobre Nick. Cada vez que hace una declaración es distinta a la anterior. Nadie debería dejarse engañar por un timo orquestado por la prensa y creado por un abogado oportunista. No tenemos la menor duda de que en cualquier juzgado se desestimará la demanda en cuanto la reciba».

La presunta víctima comentaba ayer llorando que «aunque soy autista y padezco parálisis cerebral, creo que nada me ha afectado más en vida que lo que hizo y me dijo Nick Carter. Después de que me violase, recuerdo que me llamó ‘put* cateta’ y me cogió del brazo dejándome heridas en el brazo».

Ruth también presentó una demanda junto a tres mujeres anónimas, una de ellas se llama Jane Does, que también comentaron que Carter abusó de ellas. En la demanda se comenta que Carter llevó a Ruth al autobús de gira tras un concierto en Tacoma y le ofreció una bebida de color rojo. Ella piensa que se trataba de una mezcla de alcohol y zumo de moras.

Carter engañó a su fan, entonces virgen, a una de las camas del autobús donde comenzó a abusar de ella. También indica que contrajo el virus del papiloma humano tras el encuentro. Ruth indicaba que «no porque Carter sea famoso significa que tenga excusa para delinquir. Soy, y siempre seré una superviviente».

Ya veremos en qué queda un caso que promete dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. Esperamos tu opinión al respecto.

