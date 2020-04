Nick (‘OT 2020′): «Historias robadas’ dice cómo me sentía en la primera semana en la academia»

Ha sido uno de los más carismáticos pero adaptarse a la academia le costó un poco. Nick Maylo vivió su propia experiencia en ‘OT 2020’ y ahora ha lanzado su primer single al que ha llamado ‘Historias robadas’, una canción en la que ha plasmado sus sentimientos. Además, el artista nos ha contado todo sobre su experiencia en la academia y cómo afronta esta nueva etapa.

Bekia: ¿Cómo estás llevando el tema del confinamiento?





Nick: Muy bien la verdad, pensaba que me lo tomaría peor porque soy una persona un poco hiperactiva y porque suelo estar todo el día en la calle paseando, yendo a distintas ciudades y zonas. Tengo el privilegio de que mi único problema es quedarme en casa trabajando o haciendo cosas lúdicas, pero hay gente que lo está pasando mil veces peor. La economía ha caído en picado entonces viendo también cómo ayudar a estas personas

B: ¿Por qué decidiste presentarte a ‘OT’?

N: Porque era una vía para la industria musical. Nunca había visto el programa, solo me sonaba porque sabía que Bisbal había ido al programa. Me presenté al casting de ‘OT 2018’ pero no pasé ni la primera fase y al de ‘OT 2020’ no tenía pensado presentarme, no quería ir al casting. Le dije a mi madre que no iba a ir al casting del Palau Sant Jordi pero me cogí un jersey más estiloso por si acaso. Me hicieron una llamada preguntándome si iba a ir al casting, me entró la duda, fui a comer solo, lo debatí conmigo mismo y fui. No iba con ninguna espectativa, solo a vivir la experiencia. Me preparé las canciones en la cola, me preparé una estrategia para ver cómo sorprender.

B: ¿Qué sentías cuando te iban diciendo que sí?

N: Fue un proceso muy duro, muy bonito pero muy duro, muy estresante. Lo llevé con relax pero los 15 últimos minutos de la primera cola comenzó el estrés hasta el día de la gala 0. Es un sí pero sabes que tienes que tener un sí tras otro. Fue todo un cachondeo porque en el casting final me preparé algo pero dos días antes no me convencía y escuché otra canción y decidí cambiar.

Nick durante su actuación en la Gala 4 de ‘OT 2020’

B: ¿Cómo fue ese primer momento en el que te subiste al escenario?

N: Impresionante. La primera vez que subí fue en la preparación de la gala 0 y yo, que me he educado con el pop de América, que siempre había visto escenarios bestiales de las súper estrellas y, de cantar en mi casa a cantar en el plató con todas esas luces me quedé flipando. Casi me pongo a llorar. Es una pasada y ahora con la gira estoy súper contento.

B: ¿Cómo me describirías tu experiencia en la academia?

N: La academia ha sido un crecimiento, ha sido muy bonito. Ha habido cosas guays y no tan guays pero lo que yo saco de la academia es algo súper bonito, es la mejor experiencia de mi vida. He crecido muchísimo personalmente por el cambio que hice en la primera semana, que estaba un poco chunguito. No sabía cómo llevar la situación y luego supe superarlo al identificar el núcleo del miedo que me estaba obligando a actuar así. Cogí ese núcleo, lo cambié y listo. Si no sabemos dónde está el núcleo de nuestros miedos no lo podremos quitar nunca.

B: Dentro de la academia escribiste ‘Historias robadas’. ¿Cómo fue ese momento?

N: Me acuerdo el día que estaba componiendo ‘Historias robadas’ que, como no, estaba solo, en mi primera semana. Si no hubiera vivido esa semana así no habría salido el single como es hoy en día. El día que empecé a componerla fue muy guay y me acuerdo mucho. Plasmé todo lo que sentía en ese momento, tal cual lo que dice la canción es como me sentía. La compuse pensando en lo que sentía yo y en las cosas que me han pasado en mi vida y también empaticé con los problemas que le pueden ocurrir a otras personas, situaciones extremas, y pensé que todo el mundo pudiera empatizar con el tema, que tocara el corazón de cada persona y remover las emociones que tenemos estancadas para sanar y cicatrizar.

B: Escribiste la canción en un momento en el que te sentías diferente al resto de tus compañeros. ¿Por qué?

N: Es mi manera de ser. Me siento diferente porque yo soy yo y he intentado ser yo tanto dentro como fuera de cámaras. Llevo un trabajo personal muy grande desde hace mucho tiempo, porque he vivido muchas cosas y de esas situaciones he aprendido que la única persona que va a estar siempre soy yo. No es egocentrismo, cada persona es la más importante de su vida. Me di cuenta de que al pasar 18 años solo la única persona que te va a cuidar del todo eres tú, porque a mí ha habido personas que me han prometido de todo y no ha sido así. Aunque eran personas con buen corazón, decían y no podían hacer. Al darme cuenta de todo esto trabajé para que me diera igual todo lo que me digan los demás. A mí me daba igual estar delante de cámaras y no sabía dónde iba, pero todos mis compañeros y compañeras sí que sabían bien cómo era el programa. He visto comportamientos muy aprendidos pero yo allí no me enteraba de nada y ahora lo veo todo y me doy cuenta de que es un reality show. Ha sido la mejor experiencia de mi vida.

B: ¿A quién te llevas como amigo o amiga de ‘OT 2020’?

N: Con Hugo me llevo, es como mi hermanito. Me llevo mucho con Rafa, Javy y Jesús. Por estos cuatro me voy a Andalucía y me quedo a vivir allí.

B: Te tengo que preguntar por algún cotilleo de esta edición porque nos ha quedado muy claro que ha habido mucho cariño entre todos y todas.

N: Puedes estar mil horas preguntando que no voy a responder porque los protagonistas de cada historia son los únicos que pueden relatar su historia.

B: ¿Y tú eres protagonista de alguna historia?

N: Yo no, es una de las cosas de las que estoy contento. Soy una persona que tenía miedo de este tema al entrar porque soy una persona muy enamoradiza y no he tenido pareja desde hace tiempo. Uno de los problemas que tenía era que este programa es muy intenso y las emociones están a flor de piel y tenía un poco de mal rollo por eso. No quería pillarme de nadie. No quería enamorarme ni perder mi tiempo y, por suerte, no me gustó nadie.

B: Háblame del jurado, ¿cómo es ese momento en el que te valora?

N: A mí me era indiferente en el sentido de que, al ser una persona nerviosa, en ese momento era como estar en otro mundo. Todo lo que me pasaba cuando actuaba yo no era consciente porque era como un shock de realidad muy grande y al estar encerrado en una academia, que de repente entras a ese plató con todo ese público, el jurado, las cámaras… Todo lo que pasaba en gala no me lo acababa de creer y cuando el jurado me valoraba solo a mí ya ponía cara de preocupado y me quitaba todo el estrés del plató. A la media hora ya no me acordaba de lo que me había dicho el jurado, no porque no me interesase sino porque todo era un shock constante.

B: ¿Hay algo de lo que te arrepientas de tu paso por la academia?

N: No me arrepiento porque gracias a eso se ha visto quien soy. Lo que no se ha visto en la academia es cómo soy artísticamente pero con ‘Historias robadas’ sí. Tengo un gran equipo y son grandes profesionales. Pero no me arrepiento porque he demostrado quien soy yo. No cambiaría mi paso por la academia, pero en una parte sí. Lo hubiese hecho igual que lo he hecho pero jugando las cartas porque yo no sabía nada, iba a mi bola, me enteraba de los shippeos pero pasaba de todo. Me arrepiento de no haber jugado bien algunas cartas. Una de las cosas que quería hacer era vivir la experiencia y eso hice. Es una plataforma espectacular e inimaginable. Se me cogió por unas ‘cartas’ y luego no era así. El programa se pensaba que jugaría con unas cartas que no quería jugar. No me salía porque no soy así. No me conocieron tanto de primeras. Hice un crecimiento personal muy grande y tuve que hacer un trabajo importante para evitar expresiones. Hice un trabajo de protocolo espectacular y trabajé con un coach emocional antes del programa. Desde que me conocieron en los castings hasta que entré en la academia hice un cambio enorme.

B: ¿Has hablado con tus compañeros y compañeras que aún siguen concursando en ‘OT 2020’?

N: Sí, he hablado con ellos. No sabemos nada porque este problema del coronavirus es tan grande que, si no se sabe qué va a pasar con el país cómo vamos a saber qué pasa con ‘OT’. Es un programa de la televisión frente a un problema de salud mundial.

B: ¿Cómo crees que hubieras reaccionado tú si te hubiera pasado lo que a ellos y ellas?

N: Cuando vi que les decían que se cancelaba el programa me puse a llorar. Me supo fatal por ellos y ellas. Sé lo que es estar dentro y al salir mi familia ya me contó algo del coronavirus y eso que estaba solo por China cuando yo salí. Si salir de la academia ya es difícil, imagínate hacerlo forzosamente y que te expliquen esto que está pasando. Es una locura.

B: ¿Qué esperas de tu futuro de aquí en adelante?

N: Lo que estoy haciendo ahora es trabajando en mis nuevos singles. Ya se verá con quien firmo, que todavía no se sabe. Está mirando el equipo de ‘OT’ qué es lo mejor para mí. Ahora estoy trabajando mucho y lo que puedo decir es que mi música va a ser muy movida y potente. Ya sabía cuál era mi estilo musical pero quise comenzar con ‘Historias robadas’ para dar un mensaje de amor entre las personas porque es lo que he aprendido durante toda mi vida.