No rompe vínculos: El Príncipe Harry sigue al lado de los británicos

El Príncipe Harry ha querido continuar con su labor social desde su nueva vida en Los Ángeles. Aunque el Duque de Sussex ya no forme parte activa de la Casa Real Británica no quiere desligarse de todos los proyectos en los que ha estado inmerso estos años. Así, esta semana ha mantenido una reunión telemática con los voluntarios de la asociaciones Sport at the Heart y de Street Games que promueven un estilo de vida saludable y activa entre los jóvenes británicos.

Como le contaban al Príncipe, su labor durante este confinamiento ha sido crucial pues han podido ayudar a muchas familias con clases virtuales de Zumba, Pilates y otras actividades deportivas que se podían hacer en casa. Además, estos voluntarios también han colaborado llevando comida a aquellas personas que más lo necesitaban. Una labor que el marido de Meghan Markle ha aplaudido: “Entendéis la importancia de estar a fuera y poder hacer actividades al aire libre, no solo para mantenerse físicamente en forma, sino mentalmente también”, y aseguraba que para él ellos estaban haciendo “un trabajo increíble y muchas gracias por ser vosotros mismos y mostraros tan amables y solidarios con los demás”.