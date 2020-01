Noemí Salazar sufre un pequeño accidente con el su nuevo coche: «Me va a durar dos días»

Mientras casi todos sus excompañeros de ‘GH VIP 7’ están viviendo la experiencia de ‘El tiempo del descuento’, Noemí Salazar está aprovechando este tiempo para volver a su faceta de empresaria. La madrileña está de vuelta con su marca de maquillaje y explica en sus redes sociales cómo está siendo volver a la rutina. Una rutina que se ha visto alterada por un pequeño accidente con el coche.

Noemí Salazar ha relatado en sus historias de Instagram el percance que ha tenido con su coche. La exconcursante de ‘GH VIP 7’ se ha grabado con uno de los filtros de la plataforma para relatar cómo ha sido el suceso: «He tenido un golpe con el coche. Ha sido un rocecillo de nada». Noemí Salazar ha explicado que ha sido cuando lo sacaba del aparcamiento pero ha tranquilizado a sus seguidores asegurando que no ha sido un gran accidente. Las mayores consecuencias del golpe se lo ha llevado el coche de su vecino: «Justo lo estoy sacando del aparcamiento, doy marcha atrás y pum. He hundido la puerta al vecino«.

Noemí Salazar en el debate final de ‘GH VIP 7’

Con el humor que le caracteriza, Noemí Salazar ha querido tranquilizar a todo el mundo bromeando con los daños de este percance al volante: «Le he dado el parte, tengo seguro y no pasa nada. Me voy a poner los sensores del aparcamiento porque si no me va a durar el coche dos días«. A pesar de estas bromas la componente de los ‘Gipsy Kings’ se ha mostrado «irritada» ya que el coche era un regalo de Reyes que aún estaba de estreno. Noemí Salazar ha agradecido que solo hayan sido unos arañazos en el vehículo.

El inicio de año de Noemí

No es el primer problema que tiene Noemí Salazar en lo que va de 2020. Empezó con un gran resfriado que la llevó al hospital por la fiebre y tos tan aguada que tenía. Tambien acudió a una segunda visita hospitalaria a consecuencia de unas molestias en el riñón. Finalmente se dieron cuenta que eran piedras en el riñón la causa de estos dolores. A pesar de todos estos inconvenientes ella aseguraba que se sentía bien y que poco a poco se estaba recuperando.