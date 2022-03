Norma Duval se emociona al recordar a su hermana Carla

10 momentos de tu vida ha tenido como protagonista a Norma Duval. La vedette ha sido la invitada al espacio presentado por Anne Igartiburu y que se emite cada jueves en Telemadrid. Con una sonrisa y dispuesta a recordar su trayectoria profesional, Norma ha asegurado que ha sido «muy feliz» en cada una de las etapas de su vida y que las ha disfrutado al máximo. “He trabajado mucho y muy a gusto. He hecho lo que me apetecía en cada momento y eso es un lujo. Eso me ha dado la oportunidad de poder elegir”, ha comentado orgullosa.

Después de ver uno de los momentos en los que Norma Duval cantaba con su hermana Carla ha recordado lo feliz que fue con ella y lo unidas que estaban. “Qué bonito verlo y qué pocas cosas hemos hecho juntas. Ahí queda un recuerdo maravilloso”, ha expresado la invitada con lágrimas en los ojos. “¿Te gustaba trabajar con ella?”, ha preguntado la presentadora. “Me encantaba. Yo me puse a su disposición para que tuviera lo mejor de lo mejor”, ha respondido. “Ella ha sido muy importante en mi vida. La echo mucho de menos. De ella no puedo hablar mucho porque es que no puedo… Me supera…”, ha indicado con un hilo de voz.

Norma Duval ha reconocido que Carla le dio una «lección de vida» a ella y a todos. «Es terrible porque pasan los años y hay cosas que no se pueden superar, pero tienes que afrontarlo», ha añadido. La vedette se ha armado de valor y ha sacado toda su fuerza para poder narrar el momento en el que a su hermana le diagnositcan el cáncer que terminó con su vida.»Para nosotros fue muy duro porque es que era nuestra niña. A ver, los médicos, yo tengo un respeto por todos los médicos y salvan vidas todos los días. Hay que tener un gran respeto por la medicina y los profesionales que la desarrollan, pero mi hermana no está aquí porque tuvo un problema cuando vino de México, la hicieron una conización no era un cáncer de útero, era un cáncer de cuello de útero», ha explicado.

«Ella tuvo una conización antes de tener a las niñas con un médico que es con el que tuvo a sus niñas y yo a mis tres hijos no voy a decir el nombre, y este médico tendría que haber controlado desde el minuto cero de esa conización, que es cortar la parte que está afectada y unirla con una tubería y controlarla y eso no se controló. Cuando ella me lo dijo ya llevaba tiempo con problemas y me lo dijo muy tarde», ha confesado Duval.

La actriz ha contado que Carla tenía un tumor. «Entonces como yo creo mucho en la medicina de la seguridad social, que es magnífica. Este era un médico de pago y le dije ‘vete a La Paz’ y en urgencias la ginecóloga nada más entrar la dijo lo que tenía y ya se había convertido en un cáncer muy agresivo», h aexpresado. Norma, también ha querido hacer hincapié en la fortaleza con la que su hermana luchó contra esta enfermedad durante tres años. «Jamás se quejó. Nunca lloro. Nunca fue de víctima. Ella siempre al contrario, nos daba ánimos a todos y trabajó hasta el último momento. En el último año de su vida ella dijo que había sido el año más feliz de su vida. Para sus hijas fue un palo enorme porque se quedaron sin madre con 11 años. Eso es terrible y a los cinco años perdieron al padre. Ella se fue en paz. Ella aceptó la realidad y luchó como una jabata, pero cuando después de luchar durante esos años y pasarlas canutas… Ella una mañana yo me iba a mi casa me duchaba y volvía y estaba todo el día con ella. Me dijo que ya sabía el diagnóstico, que había luchado y que era consciente de que no tenía futuro. Entonces me dijo que quería despedirse de sus seres queridos, que llevara a sus hijas, a sus amigos más íntimos, por supuesto mi madre, mi hermano y yo y me dijo que se quería ir en paz y feliz», ha relatado con pena Norma Duval.