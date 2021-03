Nuevo golpe para Kiko Rivera: un íntimo amigo le traiciona y vende su crisis con Irene Rosales

La nueva vida del pequeño del alma lejos de su madre

> Kiko Rivera no quiere saber nada de su familia. Es incapaz de perdonar a su madre, y no está dispuesto a tolerar ninguno de sus desplantes. Recientemente, Isabel Pantoja decidió enviarle un ramo de flores a su difunto marido, Paquirri, por motivo de su cumpleaños. Sin embargo, se negó a compartir este detalle con Kiko, y no le incluyó en la dedicatoria del regalo. El pequeño del alma no tardó en estallar contra la tonadillera, y la dedicó unos insultos muy graves a través de su cuenta de Instagram. Parece que la relación entre Kiko e Isabel está completamente destrozada. Así que, ambos han pensado que lo mejor es pasar página y emprender caminos separados.

Kiko Rivera ha roto con todo lo que tenga que ver con su apellido. Por ese motivo, ha empezado un nuevo negocio con el que pretende alejarse de los platós. El pequeño del alma se ha abierto un canal en Twitch, una red social en la que entrevista a famosos de la talla de Jorge Javier Vázquez o Sofía Cristo. Parece que Kiko Rivera cada vez está más lejos de su madre, y muchos periodistas confían en que pude convertirse en uno de los rostros imprescindibles de Telecinco. El hijo de Isabel podría quitarle el puesto a la tonadillera, y mucha gente asegura que ha firmado un contrato millonario con la cadena para convertirse en la estrella de Supervivientes 2021. De esta forma, Kiko Rivera no necesitaría a la Pantoja para seguir llenando sus cuentas bancarias de dinero.

