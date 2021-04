Nuria Bermúdez anuncia que va a demandar a Rocío Carrasco | Documental Rocío, contar la verdad para seguir viva

Conforme avanzan los episodios del documental de Rocío Carrasco empiezan a aparecer personas salpicadas por el escalofriante relato de la protagonista. La última en salir a la palestra ha sido Nuria Bermúdez. La ex de Emilio Rodríguez Ménendez tuvo un affaire con Antonio David Flores en el pasado. La primera asegura que recibió una llamada por parte de la segunda para darle información valiosa para separarse del ex Guardia Civil. Después de no querer decir nada ante las cámaras de los medios de comunicación, Nuria se ha manifestado a través de su abogado y lo ha hecho enviando un comunicado oficial, que avanza una querella contra la hija de Rocío Jurado, y que reproducimos a continuación.

«Muy Sr. Mío: En mi condición de abogada de Doña Nuria Bermúdez y en relación con las manifestaciones efectuadas por Doña Rocío Carrasco, por medio del presente comunicado, le hago saber: La Sra. Carrasco imputó en el día de ayer en el docureality ‘Contar la verdad para seguir viva’ que mi representada se puso en contacto con ella y su actual marido, Fidel Albiac, para bajo el pretexto de facilitarle una información que la beneficiase en su divorcio, aprovechar el momento de la cita para que un tercero captase imágenes de Fidel Albiac y mi mandante y una vez manipuladas, borrando la imagen de Rocío Carrasco, fuesen utilizadas para algún fin que perjudicase a la pareja. Dicho relato es absolutamente falso, puesto que Doña Nuria Bermúdez no conoce, ni ha tratado jamás con la Sra. Carrasco, ni personal ni telefónicamente. Dichas acusaciones atentan contra el derecho de honor de mi representada por lo que emprenderé las acciones legales necesarias contra Rocío Carrasco para la salvaguarda de los derechos de mi patrocinada», sentencia el escrito que ha publicado la revista ‘Semana’ en su edición digital.

La exagente FIFA decía ante las cámaras de Gtresonline por la mañana que no quería formar parte del escenario mediático: «Yo alucino. Con la cantidad de gente que hay por ahí queriendo salir en los medios. No es mi guerra, yo bastante tengo con mis cosas como para preocuparme de las de los demás», comentaba Bermúdez. Pero con la decisión de demandar parece ejercer el efecto contrario:

Rocío Carrasco contó en su docuserie que Nuria Bermúdez se dirigió a ella mediante una llamada telefónica en la que buscaba otorgarle una información que podría resultar clave para su divorcio de Antonio David: «Me llamó para quedar conmigo para darme información que me serviría mucho para mi separación. Yo ya sabía lo que pretendían. Querían que fuera con Fidel y le sacarían una foto con Nuria, a mí me eliminarían y a buscar el escándalo… como siempre han hecho», contaba la mujer de Fidel Albiac.

Minutos antes, Carrasco recordó el gran poder e influencia que tenía por entonces el famoso abogado: «Rodríguez Menéndez tenía muchos contactos y tenía atemorizadas a personas muy importantes de este país. Era terrorífico y a Antonio David le viene como anillo al dedo. Lo usa y lo utiliza para llevar a cabo lo que él quería. Pasó de infundir miedo a infundir terror. Empiezo a tener llamadas muy extrañas de conocidos y desconocidos».

Curiosamente, Nuria Bermúdez empezaba este lunes publicando una imagen en su cuenta de Instagram acompañada de un mensaje que parecía ser subliminal. «Cuando una persona tóxica no pueda manipularte, buscará controlar la forma en la que otros te ven». Preguntada por ello, la excolaboradora de ‘Crónicas Marcianas’ asegura que no tenía ningún destinatario relacionado con la trama de Rocío Carrasco.