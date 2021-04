Nuria Bermúdez va a demandar a Rocío Carrasco

Nuria Bermúdez ha decidido demandar a Rocío Carrasco tras la emisión de su documental el pasado domingo.

Nuria Bermúdez ha decidido demandar a Rocío Carrasco tras la emisión de su documental el pasado domingo. La otrora colaboradora de diversos programas, tiene claro que lo que se dijo de ella era totalmente falso.

Según indica en su demanda, Carrasco declaró que Bermúdez entró en contacto con ella para comentarle que tenía una información que podría beneficiarle en su divorcio. La idea sería mantener una reunión con Rocío y Fidel para, posteriormente, borrar a Rocío de las imágenes y vender que Fidel tenía algún tipo de relación con Nuria.

Las palabra exacta de Carraco fueron «Nuria Bermúdez me llamó para quedar conmigo para darme información que me serviría mucho para mi separación. Yo ya sabía lo que pretendían. Querían que fuera con Fidel Albiac y le sacarían una foto con Nuria, a mí me eliminarían y a buscar el escándalo… como siempre han hecho».

En el comunicado del abogado de Bermúdez queda claro que «dicho relato es absolutamente falso, puesto que Doña Nuria Bermúdez no conoce, ni ha tratado jamás con la Sra. Carrasco, ni personal ni telefónicamente. Dichas acusaciones atentan contra el derecho de honor de mi representada por lo que emprenderé las acciones legales necesarias contra Rocío Carrasco para la salvaguarda de los derechos de mi patrocinada».

De ti depende que conozcamos tu opinión al respecto de este comunicado que podría complicar el futuro legal de Rocío Carrasco salvo que tenga pruebas para confirmar lo que dice. ¿Qué crees que sucederá? ¿Prosperará la demanda? Esperamos tus respuestas a estas preguntas.

Curiosidades Televisión #Nuria-Bermúdez #Rocío-Carrasco